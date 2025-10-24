Termékvisszahívás – gyermekek lehetnek veszélyben!

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2025. október 22-én termékvisszahívást rendelt el egy tengeres tematikájú tányéralátét miatt.

Forrás: Pexels-illusztráció

Termékvisszahívás: veszélyes anyagot mutattak ki

A hatóság tájékoztatása szerint a vizsgálatok során a termékből egészségre ártalmas mennyiségű ftalát oldódott ki, ami indokolttá tette a forgalomból való kivonását. A visszahívás a MAN szám 38131030/02 tételt érinti, amit a MMXH Lakberendezési Kft. forgalmazott.

A veszélyes tányéralátét.

Forrás: nkfh.gov.hu

Az NKFH arra kéri a vásárlókat, hogy ha ilyen azonosítójú tányéralátétet vásároltak, azt ne használják tovább, és lehetőség szerint vigyék vissza a vásárlás helyére. A ftalátok olyan vegyületek, amelyeket gyakran alkalmaznak műanyagok lágyítására, ám egyes típusai hosszú távon károsíthatják a hormonrendszert, különösen gyermekek és várandós nők esetében.

Veszélyes tea borzolta a kedélyeket

Október elején újabb termékvisszahívás borzolta fel a vásárlók kedélyeit: egy népszerű dél-amerikai eredetű teát vontak ki a forgalomból, miután a hatóságok a megengedettnél magasabb növényvédőszer-maradványt találtak benne.