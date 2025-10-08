1 órája
Fémmel szennyezett ráktermék került forgalomba – Azonnali termékvisszahívást rendelt el a Nébih
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) riasztása alapján termékvisszahívást rendelt el egy Louisiana folyami rákfarok nevű termék esetében, amelyben fémdarabokat találtak. A visszahívás dátuma 2025. október 1., és a hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy a termékből semmiképp ne fogyasszanak.
A szennyezett termék 1 kilogrammos kiszerelésben, Blue márkanéven, német forgalmazótól származik, a termék eredete pedig Kína. A problémás tétel MAN-szám alapján azonosítható: TZO 24061, a minőségmegőrzési idő pedig 2026. június 30. A Nébih közlése szerint a terméket idegen anyag – konkrétan fémdarabok – szennyezték, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet a fogyasztók számára, azonnali termékvisszahívást rendeltek el.
A hatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy aki a felsorolt adatokkal megegyező terméket vásárolt, ne fogyassza el, hanem vigye vissza az üzletbe, ahol beszerezte, vagy semmisítse meg azt. A fogyasztóktól történő visszahívás jelenleg is zajlik.
A Nébih rendszeresen közzéteszi a RASFF-értesítések alapján indított élelmiszer-biztonsági figyelmeztetéseket, hogy megelőzze a lakosság egészségét veszélyeztető eseteket. A RASFF egy európai uniós korai előrejelző rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok azonnal értesítsék egymást, ha veszélyes élelmiszer vagy takarmány kerül forgalomba.
A fémszennyeződés különösen veszélyes lehet, mivel sérülést okozhat a szájüregben, a nyelőcsőben vagy az emésztőrendszerben, ezért a hatóság hangsúlyozza, hogy még kis mennyiség elfogyasztása is kockázatos lehet.
A Nébih arra is emlékeztet, hogy a visszahívások, az élelmiszerbiztonsági figyelmeztetés célja nem pánikkeltés, hanem a fogyasztók biztonságának garantálása. A hatóság továbbra is együttműködik a forgalmazóval és az érintett élelmiszerláncokkal annak érdekében, hogy a problémás tétel mindenhol lekerüljön a polcokról.
Termékvisszahívás: aki a termékből vásárolt, azonnal ellenőrizze a csomagoláson a következő adatokat:
- Terméknév: Louisiana folyami rákfarok
- Márka: Blue
- Kiszerelés: 1 kg
- MAN szám: TZO 24061
- Minőségmegőrzési idő: 30/06/2026
- Származási ország: Kína
A Nébih kéri a fogyasztókat, hogy fokozott figyelemmel kövessék a hatóság honlapján és közösségi felületein megjelenő termékvisszahívási közleményeket, hiszen ezek az információk életet és egészséget védhetnek.
