Fémmel szennyezett ráktermék került forgalomba – Azonnali termékvisszahívást rendelt el a Nébih

A szennyezett termék 1 kilogrammos kiszerelésben, Blue márkanéven, német forgalmazótól származik, a termék eredete pedig Kína. A problémás tétel MAN-szám alapján azonosítható: TZO 24061, a minőségmegőrzési idő pedig 2026. június 30. A Nébih közlése szerint a terméket idegen anyag – konkrétan fémdarabok – szennyezték, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet a fogyasztók számára, azonnali termékvisszahívást rendeltek el.

Termékvisszahívás: fémszennyeződést találtak egy kínai ráktermékben

Fotó: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A hatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy aki a felsorolt adatokkal megegyező terméket vásárolt, ne fogyassza el, hanem vigye vissza az üzletbe, ahol beszerezte, vagy semmisítse meg azt. A fogyasztóktól történő visszahívás jelenleg is zajlik.

A Nébih rendszeresen közzéteszi a RASFF-értesítések alapján indított élelmiszer-biztonsági figyelmeztetéseket, hogy megelőzze a lakosság egészségét veszélyeztető eseteket. A RASFF egy európai uniós korai előrejelző rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok azonnal értesítsék egymást, ha veszélyes élelmiszer vagy takarmány kerül forgalomba.

A fémszennyeződés különösen veszélyes lehet, mivel sérülést okozhat a szájüregben, a nyelőcsőben vagy az emésztőrendszerben, ezért a hatóság hangsúlyozza, hogy még kis mennyiség elfogyasztása is kockázatos lehet.