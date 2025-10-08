október 8., szerda

Koppány névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Komoly egészségügyi kockázat

1 órája

Fémmel szennyezett ráktermék került forgalomba – Azonnali termékvisszahívást rendelt el a Nébih

Címkék#Nébih#fém#termékvisszahívás#rák

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) riasztása alapján termékvisszahívást rendelt el egy Louisiana folyami rákfarok nevű termék esetében, amelyben fémdarabokat találtak. A visszahívás dátuma 2025. október 1., és a hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy a termékből semmiképp ne fogyasszanak.

Titzl Vivien

A szennyezett termék 1 kilogrammos kiszerelésben, Blue márkanéven, német forgalmazótól származik, a termék eredete pedig Kína. A problémás tétel MAN-szám alapján azonosítható: TZO 24061, a minőségmegőrzési idő pedig 2026. június 30. A Nébih közlése szerint a terméket idegen anyag – konkrétan fémdarabok – szennyezték, ami komoly egészségügyi kockázatot jelenthet a fogyasztók számára, azonnali termékvisszahívást rendeltek el.

Termékvisszahívás: fém szennyeződést találtak egy kínai ráktermékben
Termékvisszahívás: fémszennyeződést találtak egy kínai ráktermékben
Fotó: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

A hatóság arra hívja fel a figyelmet, hogy aki a felsorolt adatokkal megegyező terméket vásárolt, ne fogyassza el, hanem vigye vissza az üzletbe, ahol beszerezte, vagy semmisítse meg azt. A fogyasztóktól történő visszahívás jelenleg is zajlik.

A Nébih rendszeresen közzéteszi a RASFF-értesítések alapján indított élelmiszer-biztonsági figyelmeztetéseket, hogy megelőzze a lakosság egészségét veszélyeztető eseteket. A RASFF egy európai uniós korai előrejelző rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok azonnal értesítsék egymást, ha veszélyes élelmiszer vagy takarmány kerül forgalomba.

A fémszennyeződés különösen veszélyes lehet, mivel sérülést okozhat a szájüregben, a nyelőcsőben vagy az emésztőrendszerben, ezért a hatóság hangsúlyozza, hogy még kis mennyiség elfogyasztása is kockázatos lehet.

 

A Nébih arra is emlékeztet, hogy a visszahívások, az élelmiszerbiztonsági figyelmeztetés célja nem pánikkeltés, hanem a fogyasztók biztonságának garantálása. A hatóság továbbra is együttműködik a forgalmazóval és az érintett élelmiszerláncokkal annak érdekében, hogy a problémás tétel mindenhol lekerüljön a polcokról.

Termékvisszahívás: aki a termékből vásárolt, azonnal ellenőrizze a csomagoláson a következő adatokat:

  • Terméknév: Louisiana folyami rákfarok
  • Márka: Blue
  • Kiszerelés: 1 kg
  • MAN szám: TZO 24061
  • Minőségmegőrzési idő: 30/06/2026
  • Származási ország: Kína

A Nébih kéri a fogyasztókat, hogy fokozott figyelemmel kövessék a hatóság honlapján és közösségi felületein megjelenő termékvisszahívási közleményeket, hiszen ezek az információk életet és egészséget védhetnek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu