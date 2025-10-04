Test, lélek, pop

32 perce
Október 1.
Cudar, barátságtalan idő. A dilemma pedig az, hogy elkezdjük-e behordani a hidegre érzékeny növényeinket, vagy inkább várjunk még, hiszen feltételezhetően lesz ennél jobb is. Mindenesetre tartunk még egy szüretet, paradicsom, paprika, padlizsán, szőlő. Gyomlálás, egy kis földmunka, átmozgató jelleggel. Erőnléti edzésként kőhordás, a talicska meglepetésében nyikorogni is elfelejt, nyilván úgy gondolta, idén már békén hagyom. Ámde nem, egy kicsit változtatunk a kert arculatán, nehogy már unalomba forduljon az élet.
Reggelente begyújtok a kályhába a nyári konyhában, várom, hogy a harmatcseppek leguruljanak vagy felszáradjanak a szárakról, a fűről. A melegedőben szól a zene, a napokban legtöbbször a „szerelmes zenekar”, a Love összegyűjtött kislemezei egy nagylemezen, amiket az Elektránál adtak ki 1966 és 1970 között. Mert az van ugye, hogy az Elektra (nem a görög nő, a hanglemezkiadó) a hetvenötödik születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból sorra jönnek ki a jobbnál jobb vinylek. Itt jegyezném meg, hogy a cég emblémája, a valóban emblematikus E betű, amihez egy időben egy gyönyörű pillangó is társult, William Stanley Harvey (1920–1993) amerikai grafikus, dizájner és művészeti igazgató munkája, aki ezenfelül számtalan albumborítót is tervezett, többek között a The Doorsnak, az MC5-nak, a The Stoogesnak és a Love-nak. Utóbbival meg az a helyzet, hogy akkor robbantak be az őszi konyhába, amikor elbizakodottságomban úgy gondoltam, nagyjából mindent tudok a hatvanas évekről. A Love ugyanis mind ez idáig kimaradt a szórásból, ami esetemben is majd fél évszázados késés, ráadásul később is felébredhettem volna, tekintve, hogy a zenekar hosszabb-rövidebb szünetek után a mai napig aktív. Na mindegy már, jobb későn, mint soha, rácsodálkozni valamire sohasem késő. A Love esetében van mire, elsősorban a sokoldalúságukra. Zenéjük a hatvanas évek esszenciája a pszichedelikus rocktól az acid-rockon át a folkig, de ha bepörögtek, olyan punkot zúztak, ami csak egy évtizeddel később „lett felfedezve”.
Breaking news. Ezen a ponton hallom, hogy a banda tacskója (aki még nincs 80), Ronnie Wood bejelentette, hogy a hír igaz, a munkálatok elkészültek, a Rolling Stones jövőre új hanglemezzel jelentkezik és turnéra indulnak. Lám, lám, ezért kell egészségesen élni, ugye.
Október 2.
Az egészségipar viszont nem kegyelmez, nekimegy a borfogyasztásnak és mindennek, ami jó a gasztronómián belül, divatot teremt, amit aztán egyre radikalizálódó és egyre hangosabb birkák nyája követ, ahelyett, hogy sanda pillantásokat vetne a kondérra egy aktuális birkapörkölt erejéig. Két hír csupán az elmúlt napokból. A Szingapúri Nemzeti Egyetem kutatói 3D-nyomtatott, vegán tintahalkarikát fejlesztettek ki, amely ízre és állagra is hasonlít az igazihoz. A termék mungóbabfehérjéből és mikroalgából készül, állati eredetű alapanyagoktól teljesen mentes. És már jönnek is a varázsszavak, mint túlhalászás, környezetbarát, fenntarthatóság, egészség. Biztosan jólesik mellé egy szójalatte, lehetőleg ukrán alapanyagból. Íme a majdnem világ újabb kiteljesedése. De akinek ez nem lenne elég, megérkezett Magyarországra a Nutella Plant Based, amelyben tej helyett rizsszirupot és csicseriborsót élvezhetnek a rászorulók, miközben a cucc természetesen megőrzi a kakaós, mogyorós látszatot. A terméket zöld kupak különbözteti meg az igazitól (piros kupak), erre kell ügyelniük azoknak, akik az igazit akarják, nem csak a valódit.
Mint az köztudomású, a politikusok, de még inkább a magukat politikusnak gondolók között rekordszámú hülye található. De mind közül a leghülyébb valószínűleg a lánglelkű Kim Dzsongun. Ő aztán tényleg mindent megtesz azért, hogy a legsötétebb viszonyok közé kényszerítse a saját népét. Egyik legutóbbi ötlete értelmében Észak-Koreában radikális intézkedéseket vezettek be a mellnagyobbító műtétek ellen. A plasztikázáson átesett nőket és az orvosokat nyilvános tárgyaláson szégyenítik meg, és a „lebukottak” akár munkatáborba is kerülhetnek. Na most ugye felmerül a kérdés, hogyan lehet lebukni. Nos, nagyeszűék erre is megtalálták a megoldást. A csempészett kínai szilikonnal feltöltött, a kapitalizmus uszályába került antiszocialista nőket helyi járőrök juttatják a hatóságok kezére. És itt akkor meg is állnék.