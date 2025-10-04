Test, lélek, pop

Október 1.

Cudar, barátságtalan idő. A dilemma pedig az, hogy elkezdjük-e behordani a hidegre érzékeny növényeinket, vagy inkább várjunk még, hiszen feltételezhetően lesz ennél jobb is. Mindenesetre tartunk még egy szüretet, paradicsom, paprika, padlizsán, szőlő. Gyomlálás, egy kis földmunka, átmozgató jelleggel. Erőnléti edzésként kőhordás, a talicska meglepetésében nyikorogni is elfelejt, nyilván úgy gondolta, idén már békén hagyom. Ámde nem, egy kicsit változtatunk a kert arculatán, nehogy már unalomba forduljon az élet.

A Love együttes tagjai, Michael Stuart, Johnny Echols, Ken Forssi, Bryan MacLean és Arthur Lee 1967 októberében egy klub színpadán pózolnak

Fotó: Getty Images/Michael Ochs Archives

Reggelente begyújtok a kályhába a nyári konyhában, várom, hogy a harmatcseppek leguruljanak vagy felszáradjanak a szárakról, a fűről. A melegedőben szól a zene, a napokban legtöbbször a „szerelmes zenekar”, a Love összegyűjtött kislemezei egy nagylemezen, amiket az Elektránál adtak ki 1966 és 1970 között. Mert az van ugye, hogy az Elektra (nem a görög nő, a hanglemezkiadó) a hetvenötödik születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból sorra jönnek ki a jobbnál jobb vinylek. Itt jegyezném meg, hogy a cég emblémája, a valóban emblematikus E betű, amihez egy időben egy gyönyörű pillangó is társult, William Stanley Harvey (1920–1993) amerikai grafikus, dizájner és művészeti igazgató munkája, aki ezenfelül számtalan albumborítót is tervezett, többek között a The Doorsnak, az MC5-nak, a The Stoogesnak és a Love-nak. Utóbbival meg az a helyzet, hogy akkor robbantak be az őszi konyhába, amikor elbizakodottságomban úgy gondoltam, nagyjából mindent tudok a hatvanas évekről. A Love ugyanis mind ez idáig kimaradt a szórásból, ami esetemben is majd fél évszázados késés, ráadásul később is felébredhettem volna, tekintve, hogy a zenekar hosszabb-rövidebb szünetek után a mai napig aktív. Na mindegy már, jobb későn, mint soha, rácsodálkozni valamire sohasem késő. A Love esetében van mire, elsősorban a sokoldalúságukra. Zenéjük a hatvanas évek esszenciája a pszichedelikus rocktól az acid-rockon át a folkig, de ha bepörögtek, olyan punkot zúztak, ami csak egy évtizeddel később „lett felfedezve”.