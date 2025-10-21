Testvérvárosi diákok jártak Ajkán (videó)

Élménydús napot töltöttek Ajkán az ausztriai Weiz testvérvárosból érkezett diákok. A hatodik és hetedik osztályosok kézműves és természettudományos foglalkozáson vettek részt, kirándultak, sportoltak. A labdarúgó gyerekek évente ellátogattak Ajkára egy jó hangulatú mérkőzésre, de ez volt az első alkalom, hogy osztályok érkeztek Weizből. A csaknem 50 diák és tanáraik mellett részt vett a weizi önkormányzat munkatársa, Reinhard Güttl is október 15-én a látogatáson. A vendégeket az első helyszínen, a Városi Múzeumban Horváth József alpolgármester köszöntötte, aki kiemelte, hogy a két település 30 éve testvérváros, ez idő alatt sok intézmény és család vette fel a kapcsolatot egymással. Sok közös élményt szereztek.

Takács Lilla vezetésével a gravírozással ismerkedtek a gyerekek

Fotó: Tisler Anna

Ajkán évekkel ezelőtt a Solar camp táborban jártak weizi diákok, és Ajkáról évente 50 gyerek utazik, hogy megismerjék a testvérvárost és a környékét. A köszöntőt követően megnézték a múzeumot, majd a gravírozás technikáját sajátították el, állatok hangját ismerték fel, majd Gulyás Péter geológus mutatta be az UV lámpa fényénél világító ásványokat.

Azt követően a Városligetben a Csónakázó tónál sétáltak, a Jégcsarnokban korcsolyáztak, majd a Nomádia Rendezvényparkban különféle ügyességi játékokat próbálták ki. Néhány weizi diák már járt Ajkán labdarúgó tornán, de a város és a programok mindannyiuk számára csupa újdonságot jelentett.