Alsóörsre költözött a nulláról felépített mesevilág

Nyaralóként érkeztek Alsóörsre, aztán otthonukká vált a Balaton-part kedvelt települése, ma már itt íródnak korunk egyik legolvasottabb magyar írójának történetei. Téti István és családja – feleségével, Patríciával két fiút nevelnek, Maxim 14, Andor 11 éves – már jól berendezkedett Alsóörsön, feladva a budapesti (agglomerációs) életet. A költözés egy igazából váratlan, ezzel együtt kissé merész húzás volt, de ez nem idegen Téti Istvánéktól. Az író életpályája tele van ilyen mozzanatokkal, és most már Alsóörs is része annak az alkotói univerzumnak, amely annak idején egy Nógrád vármegyei kis faluban kezdett kibontakozni.

- Egyik interjújában úgy fogalmazott, hogy tizenévesen a ködös nógrádi tájat nézte szülőfalujában, Szügyön, amikor az az érzése támadt, hogy a köd mögött várja valami. Mai szemmel visszatekintve Alsóörs is ott volt a köd mögött? - kérdeztük Téti Istvánt.

- Abszolút. Nekem mindig megvoltak előre a fontos pontok az életemben. Vidékről egyértelmű volt, hogy Budapestnek kell következnie. Imádtam a nagyvárost, a nyüzsgést, de azt is tudtam, ha családom és gyermekeim lesznek, mindenképpen ki kell költözni belőle. Amikor megszületett az első fiúnk, Ürömöt választottuk otthonunknak a budapesti agglomerációban, de már akkor volt egy olyan elképzelésünk, hogy később, ki tudja, mikor, szeretnénk a Balatonhoz költözni. Én eredetileg Balatonfüredre gondoltam, de Alsóörs nyugodtabb, kevesebb az inger, mi pedig ezt kerestük. Egyből beleszerettünk és egy nagyon jó kis baráti társaság alakult itt ki.

Nekem a Balaton mindig egy álmom volt, talán azért is, mert gyerekkoromban csak egyszer jutottam el ide.

- Említettük Szügyöt, ahonnan indult. Megnéztem, nagyjából ugyanakkora település, mint Alsóörs. Nyilván Nógrád és a Balaton eltérő vidék, de vidék. Lehet az ideköltözésüket egyfajta hazatérésként is értelmezni?

- Igen, ami engem itt megragadott, az ugyanaz a falusias lét, természetközeliség, vidéki szépség, amit annak idején ott megtapasztaltam. Huszonöt évet éltem a fővárosban és mellette, ahogy említettem, nagyon tudtam szeretni, fiatalként eszembe sem jutott elköltözni onnan, emellett mindig örültem neki, hogy vidéken nőttem fel. Tudtam, szerencsés vagyok, hogy a gyerekkoromat nem a nagyváros forgatagába zárva éltem meg, hanem Szügyön. Azt éreztem, hogy vidéken tágabb az élet és mi gyerekként ezt nagyon szerettük.

Több helyen is kinevették őket - Több könyvesboltba is megpróbáltuk bevinni az első könyvet, de mindenhonnan elküldtek, volt, ahol ki is nevettek minket, hogy ez így nem fog menni – emlékezett vissza Téti Patrícia, akinek üzleti és marketing tudása nagyban hozzájárult a sikerhez, de hangsúlyozza: a jó reklám önmagában kevés, ha nem tetszik a könyv az olvasónak, nem fog többet vásárolni. - Szinte pillanatok alatt berobbant a köztudatba az első könyv, amelynek híre szájról szájra terjedt. Mi is csak néztünk egymásra, amikor meghallottuk, hogy ebben, meg abban az iskolában kötelező olvasmány lett az írás. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, a szülők, nagyszülők és tanárok mellett a diákok is szeretik, népszerűsítik a könyvet. István képessége, az, hogy a gyerekek nyelvén képes írni, a fiatalok számára rendkívül befogadhatóvá teszi a történeteket – fogalmazott Patrícia.

- A legnagyobb váltás mégsem a költözés volt az életében, hanem az, hogy 40 évesen elkezdett könyveket írni, s hét év alatt 21 kötet született meg. Az eladott példányszám pedig már meghaladja a 300 ezret. A feleségével korábban sikeres üzleteket vittek, abból az életből hozták ezt a magas tempót?