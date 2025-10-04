1 órája
Alsóörsre költözött a nulláról felépített mesevilág
A magyar ifjúsági irodalom tündérmeséje, hogy a nulláról, saját erőből felépített könyvbirodalom hét év alatt több mint háromszázezer eladott példányszámnál tart. A nógrádi származású, hosszú ideig Budapesten élő Téti István író és felesége, Patrícia alsóörsi otthonában fogadta lapunkat. Izgalmas munkájuk, életpályájuk bemutatása, a kiadványok előtörténete mellett két különleges bejelentéssel is szolgált a házaspár.
Nyaralóként érkeztek Alsóörsre, aztán otthonukká vált a Balaton-part kedvelt települése, ma már itt íródnak korunk egyik legolvasottabb magyar írójának történetei. Téti István és családja – feleségével, Patríciával két fiút nevelnek, Maxim 14, Andor 11 éves – már jól berendezkedett Alsóörsön, feladva a budapesti (agglomerációs) életet. A költözés egy igazából váratlan, ezzel együtt kissé merész húzás volt, de ez nem idegen Téti Istvánéktól. Az író életpályája tele van ilyen mozzanatokkal, és most már Alsóörs is része annak az alkotói univerzumnak, amely annak idején egy Nógrád vármegyei kis faluban kezdett kibontakozni.
- Egyik interjújában úgy fogalmazott, hogy tizenévesen a ködös nógrádi tájat nézte szülőfalujában, Szügyön, amikor az az érzése támadt, hogy a köd mögött várja valami. Mai szemmel visszatekintve Alsóörs is ott volt a köd mögött? - kérdeztük Téti Istvánt.
- Abszolút. Nekem mindig megvoltak előre a fontos pontok az életemben. Vidékről egyértelmű volt, hogy Budapestnek kell következnie. Imádtam a nagyvárost, a nyüzsgést, de azt is tudtam, ha családom és gyermekeim lesznek, mindenképpen ki kell költözni belőle. Amikor megszületett az első fiúnk, Ürömöt választottuk otthonunknak a budapesti agglomerációban, de már akkor volt egy olyan elképzelésünk, hogy később, ki tudja, mikor, szeretnénk a Balatonhoz költözni. Én eredetileg Balatonfüredre gondoltam, de Alsóörs nyugodtabb, kevesebb az inger, mi pedig ezt kerestük. Egyből beleszerettünk és egy nagyon jó kis baráti társaság alakult itt ki.
Nekem a Balaton mindig egy álmom volt, talán azért is, mert gyerekkoromban csak egyszer jutottam el ide.
- Említettük Szügyöt, ahonnan indult. Megnéztem, nagyjából ugyanakkora település, mint Alsóörs. Nyilván Nógrád és a Balaton eltérő vidék, de vidék. Lehet az ideköltözésüket egyfajta hazatérésként is értelmezni?
- Igen, ami engem itt megragadott, az ugyanaz a falusias lét, természetközeliség, vidéki szépség, amit annak idején ott megtapasztaltam. Huszonöt évet éltem a fővárosban és mellette, ahogy említettem, nagyon tudtam szeretni, fiatalként eszembe sem jutott elköltözni onnan, emellett mindig örültem neki, hogy vidéken nőttem fel. Tudtam, szerencsés vagyok, hogy a gyerekkoromat nem a nagyváros forgatagába zárva éltem meg, hanem Szügyön. Azt éreztem, hogy vidéken tágabb az élet és mi gyerekként ezt nagyon szerettük.
Több helyen is kinevették őket
- Több könyvesboltba is megpróbáltuk bevinni az első könyvet, de mindenhonnan elküldtek, volt, ahol ki is nevettek minket, hogy ez így nem fog menni – emlékezett vissza Téti Patrícia, akinek üzleti és marketing tudása nagyban hozzájárult a sikerhez, de hangsúlyozza: a jó reklám önmagában kevés, ha nem tetszik a könyv az olvasónak, nem fog többet vásárolni.
- Szinte pillanatok alatt berobbant a köztudatba az első könyv, amelynek híre szájról szájra terjedt. Mi is csak néztünk egymásra, amikor meghallottuk, hogy ebben, meg abban az iskolában kötelező olvasmány lett az írás. Nagyon jó visszajelzéseket kaptunk, a szülők, nagyszülők és tanárok mellett a diákok is szeretik, népszerűsítik a könyvet. István képessége, az, hogy a gyerekek nyelvén képes írni, a fiatalok számára rendkívül befogadhatóvá teszi a történeteket – fogalmazott Patrícia.
- A legnagyobb váltás mégsem a költözés volt az életében, hanem az, hogy 40 évesen elkezdett könyveket írni, s hét év alatt 21 kötet született meg. Az eladott példányszám pedig már meghaladja a 300 ezret. A feleségével korábban sikeres üzleteket vittek, abból az életből hozták ezt a magas tempót?
- Ez nem ugyanaz a tempó, szerencsére. Az üzleti életben az utolsó években már stressznek éreztem a munkát. Korábban is voltak küzdelmeim, de azokat játszmának, kihívásnak fogtam fel, egyszer viszont eljött az a pillanat, amikor már ez nem volt igaz. Azt éreztem, elég volt, szerettem volna kiszállni. Amikor elkezdtem a könyvírást és létrehoztuk a kiadót, éppen 40 éves voltam, és attól a pillanattól érzem úgy, hogy nyugdíjba vonultam, révbe értem. Azért, mert már nem kell dolgoznom, hanem azzal foglalkozhatok, amit szeretek, ami a hobbim, ez pedig az írás.
Fontos volt, hogy ne váljon az alkotás ipari jellegűvé, ne legyen kényszer, kiadói elvárás.
Ezt a saját könyvkiadó létrehozásával tudtuk elérni, amit Patrícia vezet. Hoztunk át tudást az előző életünkből, de a tempóból visszavettünk, mert az élet szépségeinek megélése, a gyerekeinkkel és egymással töltött pillanatok sokkal fontosabbak.
- Gyakran említi a kétség nélküli szándék fontosságát, ez egy olyan mentális állapot, amely komoly magabiztosságot és önbizalmat feltételez. A gyerekkönyvek témái pedig úgy vannak felépítve, hogy ezek alappillérként jelennek meg.
- Alapvetően az volt a célom, hogy olyan klasszikus, tradicionális értékeket csempésszek a írásokba, amik a gyerekek javára válnak. Igyekeztem és igyekszem abba az irányba terelni a fiatalokat, hogy tűzzenek ki célokat és tudjanak értük dolgozni. Egy olyan világban élünk, amelyben a gyerekek szinte mindent azonnal megkapnak. Csak csettinteniük kell és mindenük megvan, nem kell érte tenni semmit. Mi a feleségemmel igyekeztünk ezen itthon változtatni, kis koruktól bevontuk gyerekeinket a házimunkába, megtanítottuk őket az értékteremtésre és ezzel kötöttük össze a jutalmazást. Azt vettük észre, hogy sokkal jobban megbecsülik azt, amiért megdolgoztak, tettek valami hasznosat. Ez növeli az önbecsülésüket is. A könyvekben mindenképpen szerettem volna megjeleníteni azt – más fontos erények mellett –, hogy megéri célokért küzdeni.
- Úgy tűnik, hogy egyfajta piaci rést találtak ezek az írások, hiszen a közönség szinte azonnal „beszippantotta” őket. A számok és visszajelzések azt mutatják, hogy óriási az igény az ilyen könyvekre.
- Igen, ez biztosan így van. Akad egy űr, aminek a nagy része még mindig betöltetlen. Szerencsére van egyfajta kielégíthetetlen szomj, ami újabb és újabb írásokat kíván. Ez pedig nagyon jó, mert azt jelenti, hogy a szülők és a gyerekek sokat olvasnak. Szerintem ha lenne még tíz olyan szerző, aki ontja a hasonló könyveket, az sem lenne túl sok.
Exkluzív bejelentés(ek)
- Szerencsére mi azonnal rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk és kapunk azóta is. Sokan írnak, miért nem folyatódik ez, vagy az a sorozat. Korábban gondolkodtam rajta, hogy lehetne Manfréd és Anton a Balatonnál című rész, de aztán elvetettem. A döntés most született meg és ezt még nem mondtuk senkinek, úgy volt, hogy nem tér vissza a testvérpár, viszont olyan sokan kérték az elmúlt években, hogy mégis elhatároztam magam: jövőre lesz egy balatoni sztori – jelentette be lapunknak Téti István.
Nem ez az egyetlen nagy hír a Téti-könyvbirodalommal kapcsolatban, a házaspár elárulta, hogy hamarosan már nemcsak a saját kiadójuknál lehet megvásárolni a köteteket, hanem az egyik magyar tulajdonú, országos kiskereskedelmi üzletlánc is a polcaira helyezi az írásokat.
- A kereslet nagy, ugyanakkor a kínálatot is érdemes górcső alá venni. Mi gondol, honnan gyökerezik az az egyedi hangvétel és látásmód, ami jellemző a Téti István könyvekre?
- Amikor írok, visszautazom a saját gyermekkoromba, és teljes mértékben bele tudom élni magam. Ha négy éveseknek írok, akkor a négy éves kori fejemmel gondolkodom, miközben persze felnőtt íróként ülök a székben.
Nagyjából két éves koromtól fel tudom idézni az egész életemet, az események részletes képekkel, illatokkal, érzésekkel jönnek elő, ezeket pedig beleépítem az írásokba.
A múlt nálam nem veszik ködbe. Részben a gyerekkori önmagamnak írok a saját emlékeimre építve. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a klasszikus értékeket úgy kell közvetíteni, hogy a történetek megfeleljenek a mai modern gyerekek realitásának, hiszen a mondanivaló csak akkor megy át, ha a sztori leköti őket.
Névjegy: Téti István
Téti István 1978-ban született, a Nógrád vármegyei Szügyről származik. Középiskolába Balassagyarmatra járt, majd Budapestre került, ahol fiatalon alkalmi munkákat vállalt, emellett vállalatszervezést tanult. Saját céget szeretett volna építeni és el is érte álmát, több sikeres vállalkozás létrehozásában vett részt. Így ismerkedett meg későbbi feleségével, Patríciával is. Téti István 2018-ban írta meg első könyvét, amelyet először idősebbik fiának fogalmazott és olvasott fel. A Manfréd és Anton gyorsan hatalmas siker lett, sorozattá vált, amelyet újabb sorozatok (Anton, Kipp, Vini, Darwin Wells) követtek. Három évvel ezelőtt megjelent Téti István első, felnőtteknek szóló műve, az Időtlen rend. 2022-ben Téti István Dugonics András Irodalmi Díjat kapott.