Nincs tovább: bejelentette feloszlását a 30 éves, népszerű veszprémi zenekar

A The Buttholes nevű formáció 1995-ben alakult meg Veszprémben, provokatív névválasztásuk jól illik az alternatív, underground világhoz, amelyben hosszú évekig aktívan tevékenykedtek. A zenekar stílusa a punk, a sludge és a kísérleti metál határán mozgott, ahol a szövegek legalább annyira szóltak az életről, mint a káoszról. Az elmúlt 30 évben a banda az ország több klubjában és fesztiválján is fellépett.

A veszprémi The Buttholes zenekar egyedisége a szókimondáson és az önirónián alapult

Kép: The Buttholes/Facebook

A The Buttholes örökre nyomot hagyott a veszprémi zenei életben

A The Buttholes az 1995-ös megalakulásuk után hamar a megye underground zenei életének meghatározó szereplőjévé vált. A banda a kezdetektől az őszinte, nyers punkhangzás és az önironikus, szókimondó szövegek mellett tette le a voksát. A veszprémi zenekar archívuma ma is elérhető a buttholesarchive.wordpress.com oldalon, ahol több koncert és kiadvány is megtalálható – ezek közül több fellépés a 2000-es évek elején az ország különböző klubjaiban, köztük a veszprémi Galaxxxis Clubban zajlott.