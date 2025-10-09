október 9., csütörtök

Búcsúzik a The Buttholes

Nincs tovább: bejelentette feloszlását a 30 éves, népszerű veszprémi zenekar

A magyar underground egyik legvagányabb nevű zenekara, az 1995-ben alapított The Buttholes hivatalosan bejelentette: befejezik a működésüket. Nincs dráma, nincs botrány – csak az élet sodorta külön utakra a tagokat. Egy búcsúkoncert még hátravan, és a legendás veszprémi zenekar ezzel lezár egy 30 éves korszakot.

Csizi Péter

A The Buttholes nevű formáció 1995-ben alakult meg Veszprémben, provokatív névválasztásuk jól illik az alternatív, underground világhoz, amelyben hosszú évekig aktívan tevékenykedtek. A zenekar stílusa a punk, a sludge és a kísérleti metál határán mozgott, ahol a szövegek legalább annyira szóltak az életről, mint a káoszról. Az elmúlt 30 évben a banda az ország több klubjában és fesztiválján is fellépett.

A veszprémi The Buttholes zenekar egyedisége a szókimondáson és az önirónián alapult
Kép: The Buttholes/Facebook

A The Buttholes örökre nyomot hagyott a veszprémi zenei életben

A The Buttholes az 1995-ös megalakulásuk után hamar a megye underground zenei életének meghatározó szereplőjévé vált. A banda a kezdetektől az őszinte, nyers punkhangzás és az önironikus, szókimondó szövegek mellett tette le a voksát. A veszprémi zenekar archívuma ma is elérhető a buttholesarchive.wordpress.com oldalon, ahol több koncert és kiadvány is megtalálható – ezek közül több fellépés a 2000-es évek elején az ország különböző klubjaiban, köztük a veszprémi Galaxxxis Clubban zajlott.

A The Buttholes az egyik alapzenekara volt az országos Punk-Optimum utazó fesztiválnak, amely a 2000-es évek közepén a magyar punkélet egyik legaktívabb rendezvénysorozatának számított. 2025 nyarán a csapat ismét színpadra állt, ezúttal a zirci Páva Punk-Rock Pikniken. A veszprémi punklegendák fellépése igazi időutazás volt – a közönség egyszerre nosztalgiázott és ünnepelte a 30 éves The Buttholest.

Egy korszak lezárult, de a The Buttholes zenéje és szelleme tovább él a rajongókban
Forrás: Facebook/Punk-Rock-Maraton

A zenekar a közösségi oldalán közölte a hírt:

Köszönünk nektek mindent, minden bulira jó szívvel fogunk emlékezni!

A poszt gyorsan terjedt a rajongók között, akik szomorúan, de humorral fogadták a nem várt hírt. A zenekar követői szerint a The Buttholes azért volt különleges, mert:

  • mindig önironikus humorral zenéltek – a név sem véletlen
  • a koncertjeiken nem csak zene, hanem közösség is született
  • sosem hajtottak rá a mainstream sikerre
  • a színpadon annyi energia volt, mint egy 440 voltos konnektorban
  • támogatták a fiatal bandákat (pl. Végállomás, Nevünksenkit, Moshlakes, Linx)

 

 

