Visszatért a csodaút: újjászületett a Káli-medence legendás tanösvénye!

Az eredetileg 2004-ben megnyitott tanösvény a híres Theodora-forrástól indul, amely nemcsak Magyarország legrégebbi forrása, hanem az ásványvíz révén országszerte ismert név is. A Theodora tanösvény most átadott, modernizált útvonala hét kilométeren keresztül vezeti végig a túrázókat a Káli-medence különleges élővilágán és természeti kincsein.

Theodora tanösvény: a Káli-medence kincsei testközelből

A tanösvényen barangolva a látogatók megcsodálhatják a több mint 250 millió éves vörös homokkő formációkat, a Sásdi-patak gazdag élővilágát, valamint a Kornyi-tó változó vízszintjét, ahol védett madár- és növényfajok találnak otthonra. Az állomások nemcsak a táj természeti csodáit mutatják be, hanem fenntarthatósági tudnivalókkal is szolgálnak.

Az élményt tovább gazdagítja, hogy az új weboldalon részletes leírások, játékos kvízek és még egy Spotify-lejátszási lista is elérhető. Az egyes állomások érdekességeit Mácsai Pál színművész hangja kíséri, ami különösen a gyerekek, az idősebbek vagy a gyengén látó látogatók számára teszi befogadhatóvá a tartalmat.

A megújult Theodora tanösvény átadása

Példaértékű összefogás

A projekt finanszírozását a Szentkirályi Magyarország biztosította, szakmai partnerként pedig a Balaton-felvidéki Nemzeti Park működött közre. „A környék és az ásványvízüzemünk szoros kapcsolatban él egymással, ezért is fontos számunkra, hogy hozzájáruljunk a természet megőrzéséhez” – mondta Nemere Ferenc, a kékkúti gyár igazgatója az átadón.

Rozner György, a nemzeti park általános igazgató-helyettese hozzátette: az emberek egyre inkább az aktív turizmust keresik, ehhez pedig elengedhetetlenek a jó minőségű túraútvonalak. Szerinte a tanösvény nemcsak a természet szeretetére nevel, hanem hosszú távú befektetés is a fiatal generációk szemléletformálásában.

A Theodora tanösvény

Egész évben élményt kínál

A megújult Theodora tanösvény minden korosztály számára tartogat felfedeznivalót – a kisgyermekes családoktól a tapasztalt természetjárókig. A modern állomásoknak és a digitális kiegészítőknek köszönhetően a túra egyszerre szórakoztat, tanít és inspirál, miközben a látogatók közelebb kerülhetnek a Balaton-felvidék páratlan világához.