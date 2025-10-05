október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi közélet

3 órája

Visszatért a csodaút: újjászületett a Káli-medence legendás tanösvénye!

Címkék#Theodora-forrás#Káli-medence#turizmus#túraútvonal

Két évtized után teljesen megújult a Káli-medence egyik legszebb túraútvonala, a Theodora tanösvény. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Szentkirályi Magyarország együttműködésében valósult fejlesztést október 2-án ünnepélyes keretek között adták át Kékkúton.

Veol.hu
Visszatért a csodaút: újjászületett a Káli-medence legendás tanösvénye!

Fotó: Annus Gábor/Napló

Az eredetileg 2004-ben megnyitott tanösvény a híres Theodora-forrástól indul, amely nemcsak Magyarország legrégebbi forrása, hanem az ásványvíz révén országszerte ismert név is. A Theodora tanösvény most átadott, modernizált útvonala hét kilométeren keresztül vezeti végig a túrázókat a Káli-medence különleges élővilágán és természeti kincsein.

A Theodora tanösvény a híres Theodora-forrástól indul Fotó: Molnár Sándor/Napló-archívum
A Theodora tanösvény a híres Theodora-forrástól indul
Fotó: Molnár Sándor/Napló-archívum

Theodora tanösvény: a Káli-medence kincsei testközelből

A tanösvényen barangolva a látogatók megcsodálhatják a több mint 250 millió éves vörös homokkő formációkat, a Sásdi-patak gazdag élővilágát, valamint a Kornyi-tó változó vízszintjét, ahol védett madár- és növényfajok találnak otthonra. Az állomások nemcsak a táj természeti csodáit mutatják be, hanem fenntarthatósági tudnivalókkal is szolgálnak.

Az élményt tovább gazdagítja, hogy az új weboldalon részletes leírások, játékos kvízek és még egy Spotify-lejátszási lista is elérhető. Az egyes állomások érdekességeit Mácsai Pál színművész hangja kíséri, ami különösen a gyerekek, az idősebbek vagy a gyengén látó látogatók számára teszi befogadhatóvá a tartalmat.

A megújult Theodora tanösvény átadása Forrás: Szentkirályi Magyarország
A megújult Theodora tanösvény átadása
Forrás: Szentkirályi Magyarország

Példaértékű összefogás

A projekt finanszírozását a Szentkirályi Magyarország biztosította, szakmai partnerként pedig a Balaton-felvidéki Nemzeti Park működött közre. „A környék és az ásványvízüzemünk szoros kapcsolatban él egymással, ezért is fontos számunkra, hogy hozzájáruljunk a természet megőrzéséhez” – mondta Nemere Ferenc, a kékkúti gyár igazgatója az átadón.

Rozner György, a nemzeti park általános igazgató-helyettese hozzátette: az emberek egyre inkább az aktív turizmust keresik, ehhez pedig elengedhetetlenek a jó minőségű túraútvonalak. Szerinte a tanösvény nemcsak a természet szeretetére nevel, hanem hosszú távú befektetés is a fiatal generációk szemléletformálásában.

A Theodora tanösvény Forrás: Google Maps
A Theodora tanösvény
Forrás: Google Maps

Egész évben élményt kínál

A megújult Theodora tanösvény minden korosztály számára tartogat felfedeznivalót – a kisgyermekes családoktól a tapasztalt természetjárókig. A modern állomásoknak és a digitális kiegészítőknek köszönhetően a túra egyszerre szórakoztat, tanít és inspirál, miközben a látogatók közelebb kerülhetnek a Balaton-felvidék páratlan világához.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu