Pillanatok alatt kibelezte a lakosság a mozgásképtelen Tigris tankokat
A második világháború utolsó hónapjaiban a Balaton-felvidéken és a Bakonyban nemcsak a tavasz miatt meleg a helyzet: itt zajlott a német hadsereg utolsó, kétségbeesett páncélos offenzívája, a Tavaszi ébredés. A visszavonuló egységek elakadt, meghibásodott vagy egyszerűen üzemanyag nélkül maradt Tigris tankokat hagytak hátra – amiket aztán a szovjetek és a civilek az újjáépítés során villámgyorsan széthordtak.
1945 márciusában a német hadvezetés minden megmaradt erőforrását a Frühlingserwachen, vagyis Tavaszi ébredés hadműveletre összpontosította. A cél a zalai olajmezők és a Bécs felé vezető útvonal védelme volt – ám a hadművelet rövid idő alatt káoszba fulladt. A Bakony és a Balaton-felvidék sáros, olvadó talaja valóságos csapdát jelentett a nehéz páncélos Tigris tankoknak. A 68 tonnás Königstiger (Királytigris) szó szerint elmerültek a tavaszi sárban – a hadinaplókban több egység bejegyzése is szerepel, miszerint a járművek mozgásképtelenné váltak, és üzemanyag híján hátrahagyták őket.
A legendás Tigris tank a II. világháború egyik legrettegettebb páncélosa volt
A fényképek a Veszprém megyei térségben, valószínűleg Szentgálon készültek. A fotókon az 509. Nehézharckocsi-osztály három tankja látható: toronyszámaik – 331, 332, 333 – egyértelműen a 3. századhoz tartoztak. A páncélosokat nem kilőtték, hanem műszaki hiba és üzemanyaghiány miatt hagyták hátra. A visszavonuló legénység a szabályzat szerint, ha nem tudta felrobbantani a tankot, elsütötte a löveget hidraulikaolaj nélkül, így tönkretéve a csövet, hogy ne kerülhessen ellenséges kézbe.
A toronyszámot már nem a németek festették: ez egy szovjet trófeaszám, amelyet a zsákmánybizottság adott a már elhagyott járműnek
A front elvonulása után a térségben maradt páncélosokat a szovjet és magyar roncsgyűjtő alakulatok szedték össze. A túlélő helyiek visszaemlékezése szerint a tankokból sokszor hidakat, istállókat vagy vasanyagokat építettek, máskor egyszerűen feldarabolták és elszállították beolvasztásra. Egyes esetekben robbanócsapdákat is hagytak hátra – emiatt a szovjet katonák gyakran hadifoglyokat vagy civileket küldtek előre, hogy azok próbálják meg megközelíteni a roncsokat. A háború utáni „vaséhségben” minden értékes fémet begyűjtöttek, így ezek a páncélosok mára nyomtalanul eltűntek. Magyarországon ma nincs eredeti helyén megmaradt Tiger II, csak múzeumi vagy roncsdarab formájában.
A Tigrisekben egyetlen jó volt, mégpedig az, hogy kevés volt belőlük– ismeretlen kanadai harckocsizó
A Balaton alatti térséghez számos helyi legenda kapcsolódik – például a „Balatonba süllyedt három Tigris” története. Ezt azonban egyetlen hiteles lelet sem támasztja alá: a búvár- és régészeti kutatások nem találtak ilyen roncsot. A bizonyított esetek közé kizárólag a Veszprém–Székesfehérvár vonalon elhagyott járművek tartoznak, amelyekről több hadifotó és orosz zsákmányjelentés is fennmaradt.
A környékbeli erdőkben és földekben még ma is előkerülnek lőszerek, gránátok és tankalkatrészek, amelyek a harcok emlékeit őrzik. A helyiek történetei, a szovjet hadinaplók és a fennmaradt fényképek együtt rajzolják meg a képet: a Bakony nemcsak a természet, hanem a történelem sűrű erdeje is.
