Kalandok Tihanyban

2 órája

Fedezd fel a Tihanyi Kalandsziget misztikus halloweeni hangulatát!

Címkék#természet#család#SHO Tihany#Tihanyi Kalandsziget#túra#halloween#program

Október utolsó napjaiban Tihany különleges hangulatra ébred. A Tihanyi Kalandsziget halloween alkalmából zseblámpás kalandtúrákkal, édességgyűjtéssel és jelmezversennyel várja a látogatókat.

Balogh Rebeka

A Tihanyi Kalandsziget halloween alkalmából október utolsó napján és esőnapján különleges hangulattal várja a látogatókat – írja a Kalandsziget oldala.

Tihanyi Kalandsziget Halloween eseményeken a látogatók izgalmas zseblámpás kalandtúrákon vehetnek részt, a jelmezversenyek pedig fokozzák az élményt. Forrás: Kalandsziget Tihany / Facebook
Tihanyi Kalandsziget halloween: a látogatók izgalmas zseblámpás kalandtúrákon vehetnek részt, a jelmezversenyek pedig fokozzák az élményt.
Forrás: Kalandsziget Tihany/Facebook

A Tihanyi Kalandsziget halloween – a hétvége részletei

Az esemény elsősorban családoknak kínál borzongató programokat. A Tihanyi Kalandsziget halloween alkalmából zseblámpás kalandtúrákat szervez a látogatók számára, akik közben édességet gyűjthetnek és részt vehetnek a jelmezversenyen. 

Érdemes meleg ruhában érkezni és saját zseblámpát vinni. Illetve ne felejtse otthon senki a jelmezt, mert a legjobb jelmezeseket értékes jutalmak várják 

További információk és jegyárak a Kalandsziget oldalán elérhetőek.

Kiegészítő őszi programok Tihanyban

Ahogy a Tihanyi Kalandsziget halloweeni eseménye különleges élményt kínál a családoknak, a Balatoni ősz más programokkal is várja a látogatókat:

  • A természet szerelmesei számára az ősz Tihanyban különösen vonzó: a Belső-tó tanösvényén gyerekbarát séták és a Gejzírmező tanösvény rövid, de látványos túrái tökéletesen kiegészítik a Kalandsziget esti programját. A Levendula Ház interaktív kiállításai bemutatják a tájvédelmi körzet különlegességeit, így a család minden tagja élvezheti a természeti és oktatási élményt.
  • Gasztronómiai élmények is várják a látogatókat: a Tihanyi Vinarius, a SHO Tihany és a Füge étterem kreatív, szezonális kínálatukkal, valamint a Balaton-felvidék termékeivel egészítik ki a programot. Az esti Halloween túrák után a vendégek megpihenhetnek, és ízletes helyi ételekkel kényeztethetik magukat, így a Kalandsziget programja nem csak izgalmas, hanem kulinárisan is teljes élményt nyújt.

 

