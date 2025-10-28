2 órája
Fedezd fel a Tihanyi Kalandsziget misztikus halloweeni hangulatát!
Október utolsó napjaiban Tihany különleges hangulatra ébred. A Tihanyi Kalandsziget halloween alkalmából zseblámpás kalandtúrákkal, édességgyűjtéssel és jelmezversennyel várja a látogatókat.
A Tihanyi Kalandsziget halloween – a hétvége részletei
Az esemény elsősorban családoknak kínál borzongató programokat. A Tihanyi Kalandsziget halloween alkalmából zseblámpás kalandtúrákat szervez a látogatók számára, akik közben édességet gyűjthetnek és részt vehetnek a jelmezversenyen.
Érdemes meleg ruhában érkezni és saját zseblámpát vinni. Illetve ne felejtse otthon senki a jelmezt, mert a legjobb jelmezeseket értékes jutalmak várják
További információk és jegyárak a Kalandsziget oldalán elérhetőek.
Kiegészítő őszi programok Tihanyban
Ahogy a Tihanyi Kalandsziget halloweeni eseménye különleges élményt kínál a családoknak, a Balatoni ősz más programokkal is várja a látogatókat:
- A természet szerelmesei számára az ősz Tihanyban különösen vonzó: a Belső-tó tanösvényén gyerekbarát séták és a Gejzírmező tanösvény rövid, de látványos túrái tökéletesen kiegészítik a Kalandsziget esti programját. A Levendula Ház interaktív kiállításai bemutatják a tájvédelmi körzet különlegességeit, így a család minden tagja élvezheti a természeti és oktatási élményt.
- Gasztronómiai élmények is várják a látogatókat: a Tihanyi Vinarius, a SHO Tihany és a Füge étterem kreatív, szezonális kínálatukkal, valamint a Balaton-felvidék termékeivel egészítik ki a programot. Az esti Halloween túrák után a vendégek megpihenhetnek, és ízletes helyi ételekkel kényeztethetik magukat, így a Kalandsziget programja nem csak izgalmas, hanem kulinárisan is teljes élményt nyújt.
