Fedezd fel a Tihanyi Kalandsziget misztikus halloweeni hangulatát!

A Tihanyi Kalandsziget halloween alkalmából október utolsó napján és esőnapján különleges hangulattal várja a látogatókat – írja a Kalandsziget oldala.

Tihanyi Kalandsziget halloween: a látogatók izgalmas zseblámpás kalandtúrákon vehetnek részt, a jelmezversenyek pedig fokozzák az élményt.

Forrás: Kalandsziget Tihany/Facebook

A Tihanyi Kalandsziget halloween – a hétvége részletei

Az esemény elsősorban családoknak kínál borzongató programokat. A Tihanyi Kalandsziget halloween alkalmából zseblámpás kalandtúrákat szervez a látogatók számára, akik közben édességet gyűjthetnek és részt vehetnek a jelmezversenyen.

Érdemes meleg ruhában érkezni és saját zseblámpát vinni. Illetve ne felejtse otthon senki a jelmezt, mert a legjobb jelmezeseket értékes jutalmak várják

További információk és jegyárak a Kalandsziget oldalán elérhetőek.

Kiegészítő őszi programok Tihanyban

Ahogy a Tihanyi Kalandsziget halloweeni eseménye különleges élményt kínál a családoknak, a Balatoni ősz más programokkal is várja a látogatókat: