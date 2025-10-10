október 10., péntek

3 órája

Ez a magyar levendulás még a franciákat is lepipálta!

Címkék#balaton#levendula#nemzet#növény#puzzle

A tihanyi őslevendulás nemcsak hazánk első levendulamezője, hanem a Balaton-felvidék egyik legkülönlegesebb természeti emléke is. A tihanyi őslevendulás domboldalán nyaranta lilába borul a táj, a virágzó bokrok illata pedig messziről betölti a levegőt.

Munkatársunktól

A domboldalon finoman ring a szélben a levendula, a lila virágok között zsongnak a méhek, és a Balaton felől lágy illatfelhő kúszik a levegőbe. A tihanyi őslevendulás olyan, mintha egy festmény elevenedne meg: egyszerre vadregényes, történelmi és békét árasztó. Itt, a félsziget szívében kezdődött el a magyar levendulatermesztés története, ahol Bittera Gyula álma valóra vált. Minden bokor és illat egy darab múltat őriz – a táj, amely ma is mesél azoknak, akik megállnak egy pillanatra és figyelnek.

Tihanyi őslevendulás puzzle -a Balaton illatos kincse
Tihanyi őslevendulás puzzle, a képen a Balaton illatos kincse
Fotó: Shutterstock

A Tihanyi-félsziget egyik leglátványosabb pontja a Csúcs-hegy és az Apáti-hegy között húzódó őslevendulás, amely a 1920-as évek óta őrzi Bittera Gyula emlékét. Ő volt az, aki Franciaországból származó szaporítóanyaggal megteremtette Magyarország első levendulamezőit. Az itt termesztett növény illóolaj-tartalma olyan magas volt, hogy hamarosan világszinten is elismertté vált.

A levendula nemcsak gazdasági növény volt, hanem szimbólum is: a kitartásé, a harmóniáé és a természettel való együttélésé. Az őslevendulás mára természeti emlék, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, ahol a látogatók sétányokon járhatják be az illatos domboldalt, miközben megcsodálhatják a tóra nyíló kilátást.

A mai tihanyi őslevendulás már nem a szabályos ültetvények világa, inkább egy romantikus, vadregényes táj, ahol a levendula elvegyül a fűfélék és vadvirágok között. A nyári virágzás idején a domb lilába borul, a méhek és pillangók zsongása pedig külön életet ad a tájnak. A környék része a 9,3 kilométeres Levendula Körút, amely összeköti a Levendula Ház Látogatóközpontot, a Belső-tavat és a híres gejzírmezőket is.

Itt sétálva az ember nemcsak a természetet érzi közel magához, hanem a történelmet is, azt a korszakot, amikor egyetlen ember álma virágba borította a Balaton partját.

A tihanyi őslevendulás ma is a nyugalom szigete: illatos, színes és időtlen. Akár egy séta, akár egy fotó, akár egy puzzle formájában találkozol vele, garantáltan elvarázsol a látvány és a hangulat. Ha szereted az ilyen természetközeli pillanatokat, próbáld ki az ehhez készült online puzzle-t, és állítsd össze te is Tihany illatos domboldalát darabról darabra!

Így rakd ki a puzzle-t: tihanyi őslevendulás

A puzzle-darabok mozgatása: az egér bal gombját tartsd lenyomva, húzd a megfelelő helyre, és engedd el a gombot, ha úgy érzed, jó helyre illesztetted a darabot.

Segítségül a teljes fénykép róla:

Tihanyi őslevendulás puzzle -a Balaton illatos kincse
Tihanyi őslevendulás puzzle. A lepkék is kedvelik a Balaton illatos kincsét
Fotó: Shutterstock

 

 

