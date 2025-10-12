3 órája
Egy falatnyi Balaton: barangolás a Tihanyi Piac Placc forgatagában (+ galéria)
Van a Balatonnak egy különleges zuga, ahol a hétvége nem csak a napfényről, a víz csillogásáról és a hajók ringásáról szól. Ahol az emberek nem rohannak, hanem kóstolnak, beszélgetnek, és újra felfedezik, mit jelent a „helyi élet íze”. Ez a hely nem más, mint a Tihanyi Piac Placc, ahol minden szombaton és vasárnap megtelik a levegő friss kenyér, füstölt kolbász és házi szörp illatával.
A Tihanyi Piac Placc nem egyszerű vásár – ez egy életérzés. Aki ide ellátogat, az nemcsak portékákat vesz, hanem egy darabot is hazavisz a balatoni nyárból. Bár most a borús idő kicsit elriasztotta a tömeget, a hely hangulata így is utolérhetetlen volt. Aki ott volt, az tudja: a tihanyi piacnak lelke van – és az eső sem tudja elmosni.
Bor, csoki, kolbász és balatoni hangulat – ez a Tihanyi Piac Placc!
A hétvégi piac standjai között sétálva minden lépésnél új illatok és ízek csábítanak. A házi almás lepény aranybarnán illatozik a pult szélén, mellette ropogós héjú házi kenyér, pár méterrel arrébb pedig füstölt kolbász és szalonna kelleti magát, mintha csak egy balatoni reggeli főszereplői lennének. Aki valami különlegesre vágyik, annak ott vannak a kézműves szörpök, sajtok, vagy épp a kecskesajt, amelyet egy kedves árus mosolyogva kínál: „Kóstolja csak meg, ez a kedvencem, a rozmaringos!” – mondja, és nehéz nemet mondani.
És ahogy az ember továbbhalad a Tihanyi Piac Placc forgatagában, egy apró csoda várja: kézzel készített ékszerek, vászonra álmodott balatoni tájak, kézműves csokoládék Mórról – az árusok most először érkeztek, de máris belopták magukat a látogatók szívébe. A csokik között van levendulás, málnás, sőt, még chilivel ízesített is – egy falatnyi kísérlet, ami épp olyan izgalmas, mint maga a hely.
Tihanyi piac placc – ahol a Balaton lelke minden stand mögött ott vanFotók: Fülöp Ildikó/Napló
A Tihanyi Piac Placc igazi közösségi tér. A zenészek hol jazzes hangulatot, hol népdalos lüktetést hoznak a levegőbe, a gyerekek kézműves foglalkozáson festenek, a felnőttek pedig egy pohár bor mellett beszélgetnek. Minden korosztály megtalálja a maga kis szigetét itt. Ez nem az a piac, ahol sietni kell – ez az a hely, ahol meg kell állni, és élvezni a pillanatot.
Tihany maga is mesébe illő település, de a piac Balaton északi part még hozzáad egy csipetnyi varázslatot. Ha a Balaton a magyar tenger, akkor ez a tihanyi piac a part menti szívdobbanás – élő, lüktető, mosolygós. És ha már itt járunk, érdemes körülnézni: mit érdemes megnézni Tihanyban? A bencés apátság, a levendulamezők, a kilátás a félsziget tetejéről – mind olyan látvány, amit nem felejt el az ember.
És ha valaki lemaradt a mostani hétvégéről, nem kell csüggedni: a Tihany placc minden szombaton és vasárnap újra életre kel. Új árusok, új ízek, új történetek várnak.
Kövessétek a Facebook- és az Instagram-oldalt, hogy ne maradjatok le a legfrissebb programokról – mert itt sosem lehet tudni, épp ki zenél, ki főz, vagy milyen meglepetés vár a következő stand mögött.
Egy biztos: aki egyszer betér ide, az újra vissza fog térni. Hiszen van valami varázslatos abban, ahogy a Balaton fénye megcsillan a friss sajtokon, a kürtős kalács illata összefonódik a levendulás levegővel, és az ember rájön – itt jó lenni, nagyon jó.