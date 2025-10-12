Egy falatnyi Balaton: barangolás a Tihanyi Piac Placc forgatagában (+ galéria)

A Tihanyi Piac Placc nem egyszerű vásár – ez egy életérzés. Aki ide ellátogat, az nemcsak portékákat vesz, hanem egy darabot is hazavisz a balatoni nyárból. Bár most a borús idő kicsit elriasztotta a tömeget, a hely hangulata így is utolérhetetlen volt. Aki ott volt, az tudja: a tihanyi piacnak lelke van – és az eső sem tudja elmosni.

Tihanyi Piac Placc – ahol a Balaton ízei életre kelnek

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Bor, csoki, kolbász és balatoni hangulat – ez a Tihanyi Piac Placc!

A hétvégi piac standjai között sétálva minden lépésnél új illatok és ízek csábítanak. A házi almás lepény aranybarnán illatozik a pult szélén, mellette ropogós héjú házi kenyér, pár méterrel arrébb pedig füstölt kolbász és szalonna kelleti magát, mintha csak egy balatoni reggeli főszereplői lennének. Aki valami különlegesre vágyik, annak ott vannak a kézműves szörpök, sajtok, vagy épp a kecskesajt, amelyet egy kedves árus mosolyogva kínál: „Kóstolja csak meg, ez a kedvencem, a rozmaringos!” – mondja, és nehéz nemet mondani.

És ahogy az ember továbbhalad a Tihanyi Piac Placc forgatagában, egy apró csoda várja: kézzel készített ékszerek, vászonra álmodott balatoni tájak, kézműves csokoládék Mórról – az árusok most először érkeztek, de máris belopták magukat a látogatók szívébe. A csokik között van levendulás, málnás, sőt, még chilivel ízesített is – egy falatnyi kísérlet, ami épp olyan izgalmas, mint maga a hely.