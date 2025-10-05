A tihanyi rév új életre kelhet

A tihanyi rév és „kis testvére", a szántódi fogadóépülete a sokat vitatott késő modern kornak különleges tanúi – és ideje újra felfedezni őket. Ebben volt segítségünkre a hirado.hu cikke.

A tihanyi rév épülete lebegő hatású vasbeton szerkezete és üveg-fém kombinációja futurisztikus látványt nyújtott a 60-as évek elején

Fotó: Wikipédia

A tihanyi rév 1962-ben épült

A hatvanas években a Balaton a nyugati turisták és a hazai üdülők paradicsoma lett. A Balatoni Regionális Terv célja az volt, hogy fejlett infrastruktúrával és korszerű épületekkel szolgálja a növekvő idegenforgalmat. Ennek keretében épült meg a tihanyi rév új fogadóépülete 1962-ben, majd öt évvel később a szántódi párja is.

A szántódi révet 1967-ben adták át a nagyközönségnek

Fotó: Wikipédia

A terveket Dianóczky János építész és Detre Dezső szerkezettervező jegyezte. A tihanyi épület lebegő hatású vasbeton szerkezete és üveg-fém kombinációja futurisztikus látványt nyújtott – nem véletlenül ragadt rá a „csészealj” becenév. A szántódi rév épülete öt évvel később készült el. Formája szögletesebb, mégis dinamikus, köszönhetően a hiperbolikus paraboloid tetőszerkezetnek, a korszak egyik bravúrjának. A két épület nemcsak a funkció, hanem a gondolkodásmód szintjén is testvér: hitet tettek amellett, hogy a modern építészet a Balatonhoz is méltó lehet.

A tihanyi rév felújítása elindult

Forrás: archív/veol.hu

Ma sajnos a tihanyi rév épülete szomorú látványt nyújt. A hajdan elegáns üvegfalakat tákolt toldalékok, reklámtáblák és bódék veszik körül, mivel az épület az elmúlt években vendéglátóipari célt szolgált. A szántódi épület valamivel jobb állapotban van, de ott is elveszett a letisztult, nagyvonalú hatás. A környék – mint sok balatoni helyszín – a tervezetlenség és a vizuális zaj áldozata lett.

A jó hír, hogy a tihanyi rév felújítása elindult, és célja nemcsak a funkcionális megújulás, hanem az eredeti építészeti értékek helyreállítása is. Ha ez sikerül, a rév újra a Balaton „szabadtéri építészeti múzeumának” méltó darabja lehet.