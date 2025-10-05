október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Retró

1 órája

A tihanyi rév új életre kelhet

Címkék#felújítás#Tihanyi-rév#szántódi rév#Balaton#nosztalgia

Emlékszünk még a kék szemű lányra a tihanyi révnél? A KFT örökzöld slágere ma már nosztalgiát idéz, akárcsak maga a rév. Ám úgy tűnik, megmentik a Balaton ufóját, a tihanyi rév újjászületése a küszöbön áll.

Haraszti Gábor

A tihanyi rév és „kis testvére", a szántódi fogadóépülete a sokat vitatott késő modern kornak különleges tanúi – és ideje újra felfedezni őket. Ebben volt segítségünkre a hirado.hu cikke.

Tihanyi rév: a Balaton elfeledett modern csodája
A tihanyi rév épülete lebegő hatású vasbeton szerkezete és üveg-fém kombinációja futurisztikus látványt nyújtott a 60-as évek elején
Fotó: Wikipédia

A tihanyi rév 1962-ben épült

A hatvanas években a Balaton a nyugati turisták és a hazai üdülők paradicsoma lett. A Balatoni Regionális Terv célja az volt, hogy fejlett infrastruktúrával és korszerű épületekkel szolgálja a növekvő idegenforgalmat. Ennek keretében épült meg a tihanyi rév új fogadóépülete 1962-ben, majd öt évvel később a szántódi párja is.

A szántódi révet 1967-ben adták át a nagyközönségnek
Fotó: Wikipédia

A terveket Dianóczky János építész és Detre Dezső szerkezettervező jegyezte. A tihanyi épület lebegő hatású vasbeton szerkezete és üveg-fém kombinációja futurisztikus látványt nyújtott – nem véletlenül ragadt rá a „csészealj” becenév. A szántódi rév épülete öt évvel később készült el. Formája szögletesebb, mégis dinamikus, köszönhetően a hiperbolikus paraboloid tetőszerkezetnek, a korszak egyik bravúrjának. A két épület nemcsak a funkció, hanem a gondolkodásmód szintjén is testvér: hitet tettek amellett, hogy a modern építészet a Balatonhoz is méltó lehet.

A tihanyi rév felújítása elindult
Forrás: archív/veol.hu

Ma sajnos a tihanyi rév épülete szomorú látványt nyújt. A hajdan elegáns üvegfalakat tákolt toldalékok, reklámtáblák és bódék veszik körül, mivel az épület az elmúlt években vendéglátóipari célt szolgált. A szántódi épület valamivel jobb állapotban van, de ott is elveszett a letisztult, nagyvonalú hatás. A környék – mint sok balatoni helyszín – a tervezetlenség és a vizuális zaj áldozata lett.

A jó hír, hogy a tihanyi rév felújítása elindult, és célja nemcsak a funkcionális megújulás, hanem az eredeti építészeti értékek helyreállítása is. Ha ez sikerül, a rév újra a Balaton „szabadtéri építészeti múzeumának” méltó darabja lehet.

A szántódi rév ikonikus utasvárója ma így néz ki
Forrás: epiteszforum.hu

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu