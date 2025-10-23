Eladó tihanyi álomvilla – Exkluzív miliő medencével és borospincével

A 496 négyzetméteres tihanyi villa a 90-es évek végén újult meg, megőrizve a tájra jellemző hangulatot, miközben minden részlete a mai kor igényeihez lett igazítva. A 15 cm vastag tihanyi kőburkolat, a monolit vasbeton födém és a 2023-ban felújított nádtető egyszerre garantálja a hamisítatlan balatoni hangulatot.

A tihanyi villa korábban panzióként működött

Forrás: zenga.hu

A tihanyi villa klasszikus eleganciát áraszt magából

A 8 különbejáratú, fürdőszobás hálószoba tökéletesen alkalmassá teszi az ingatlant akár luxuspanzióként, akár családi rezidenciaként való hasznosításra. A hatalmas nappali három irányban is teraszkapcsolatos, így a tihanyi Belső-tó panorámája bármelyik napszakban élvezhető.

A házban recepció, jól felszerelt főzőkonyha, borospince és szauna is helyet kapott, a kertben pedig úszómedence, kerti grill, nyári konyha és egy 150 méter mély fúrt kút várja az új tulajdonost – olvasható a hirdetésben.

Az ingatlanhoz úszómedence, borospince és szauna is tartozik

Fotó: zenga.hu

A 1037 m²-es parkosított telek csendet, privát szférát és hamisítatlan tihanyi atmoszférát kínál. Az ingatlan korábban 4 csillagos panzióként működött, így befektetőknek is ideális lehetőség – hiszen Tihanyban egy ilyen adottságú kastély valódi ritkaság.

A település a Balaton egyik ékköve, ami folyamatosan fejlődik: a közelmúltban adták át a megújult Visszhang-dombot, melynek története a 19. századig nyúlik vissza. A látogatók már akkor felfigyeltek a különleges akusztikai élményre, hogy a hangok eljutnak a Tihanyi Bencés Apátság falára, majd visszaérkeznek. A megnövekedett forgalomnak és háttérzajnak köszönhetően elkezdtek rémhírek keringeni, miszerint már nincs is tihanyi visszhang. A polgármester azonban megnyugtatott mindenkit, hogy ameddig az apátság falai állnak, lesz tihanyi visszhang – további részletek itt.