Tipp a világűrből, bizonyíték a víz alól

Az űrből nézve a történelem is másképp rajzolódik ki: a műholdak és légi szenzorok – a több sávban „látó” kamerák, a radarral dolgozó SAR-rendszerek és a növényzetet átfésülő lézeres lidar – gyakran kirajzolják utak, egykori partvonalak, benőtt romok szabályos mintázatait. Sekély, tiszta vizekben még víz alatti maradványok is feltűnhetnek a felvételeken. Nem véletlen, hogy a „magyar Atlantisz”, Losta balatoni rejtélye is megmozgatta sokunk fantáziáját, főleg, hogy Cádiz partjainál állítólag megtalálták az egykor letűnt civilizáció nyomait. A világűrből érkező képek jó „tippadók”, megmutatják, hol érdemes terepmunkába kezdeni. Fontos azonban kiemelni: a Balaton vize gyakran zavaros, ezért az igazoláshoz csónakról végzett oldalnéző szonár, többnyalábos mélységmérés, talajradar és – ahol lehet – búváros ellenőrzés az elvárt egy nagyobb horderejű felfedezéshez. A recept tehát hármas: műhold a hipotézishez, drón és geofizika a részletekhez, terepi bejárás a bizonyításhoz. Így válhat egy halvány műholdfoltból feltárt történet – vagy épp kizárt legenda.