október 14., kedd

Helén névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Tipp a világűrből, bizonyíték a víz alól

Címkék#Losta#történelem#kamera

Csizi Péter

Az űrből nézve a történelem is másképp rajzolódik ki: a műholdak és légi szenzorok – a több sávban „látó” kamerák, a radarral dolgozó SAR-rendszerek és a növényzetet átfésülő lézeres lidar – gyakran kirajzolják utak, egykori partvonalak, benőtt romok szabályos mintázatait. Sekély, tiszta vizekben még víz alatti maradványok is feltűnhetnek a felvételeken. Nem véletlen, hogy a „magyar Atlantisz”, Losta balatoni rejtélye is megmozgatta sokunk  fantáziáját, főleg, hogy Cádiz partjainál állítólag megtalálták az egykor letűnt civilizáció nyomait. A világűrből érkező képek jó „tippadók”, megmutatják, hol érdemes terepmunkába kezdeni. Fontos azonban kiemelni: a Balaton vize gyakran zavaros, ezért az igazoláshoz csónakról végzett oldalnéző szonár, többnyalábos mélységmérés, talajradar és – ahol lehet – búváros ellenőrzés az elvárt egy nagyobb horderejű felfedezéshez. A recept tehát hármas: műhold a hipotézishez, drón és geofizika a részletekhez, terepi bejárás a bizonyításhoz. Így válhat egy halvány műholdfoltból feltárt történet – vagy épp kizárt legenda.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu