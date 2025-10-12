25. alkalommal rendezték meg a Tökfesztivált Balatonalmádiban (+ galéria)

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár előtti tér délután három órától átváltozott a Nők a Balatonért Egyesület Balatonalmádi csoportja által szerezett feszivál helyszínévé, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a kedvükre való szórakozást. A rendezvény főszereplője természetesen most is a tök volt – minden formában és méretben.

"Tök jó" fesztivált szerveztek Balatonalmádiban

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Tökös ételek és programok

A gyerekek számára egész délután kézműves játszóház, ügyességi játékok kínáltak programot, míg a felnőttek a vásári termékek között válogathattak, vagy segíthettek a kicsiknek a tökök kifaragásában. Készületek rémisztő, vicces és egyedi töklámpások is. A tökös finomságokat kínáló standok előtt hosszú sorok kígyóztak: sült tököt, tökös pitét, tökös pogácsát és rumos sütőtökgolyót is kóstolhattak a fesztivál résztvevő.