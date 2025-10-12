október 12., vasárnap

Miksa névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy sikert aratott a családi program

49 perce

25. alkalommal rendezték meg a Tökfesztivált Balatonalmádiban (+ galéria)

Címkék#Balatonalmádiban#Tökfesztivált#Nők a Balatonért Egyesület

Igazi őszi kavalkád várta az érdeklődőket október 11-én Balatonalmádiban, ahol idén jubileumi, huszonötödik alkalommal rendezték meg a város egyik legkedveltebb családi programját, a Tökfesztivált.

Szilas Lilla

A Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár előtti tér délután három órától átváltozott a Nők a Balatonért Egyesület Balatonalmádi csoportja által szerezett feszivál helyszínévé, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a kedvükre való szórakozást. A rendezvény főszereplője természetesen most is a tök volt – minden formában és méretben.

Egy tök jó fesztivált szerveztek Balatonalmádiba
"Tök jó" fesztivált szerveztek Balatonalmádiban
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Tökös ételek és programok

A gyerekek számára egész délután kézműves játszóház, ügyességi játékok kínáltak programot, míg a felnőttek a vásári termékek között válogathattak, vagy segíthettek a kicsiknek a tökök kifaragásában. Készületek rémisztő, vicces és egyedi töklámpások is. A tökös finomságokat kínáló standok előtt hosszú sorok kígyóztak: sült tököt, tökös pitét, tökös pogácsát és rumos sütőtökgolyót is kóstolhattak a fesztivál résztvevő.

25. alkalommal rendezték meg a Tökfesztivált Balatonalmádiban

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu