Egy tök jó fesztivál vár Balatonalmádiban!

A fesztivál középpontjában idén is a tök, a kreativitás és a közösségi élmény áll. A látogatók kipróbálhatják a töklámpásfaragást, ahol mindenki elkészítheti saját, világító remekművét. Emellett várják a résztvevőket kézműves-foglalkozások, arcfestés, valamint különféle ügyességi játékok a Tekergőtérben.

Tökfesztivál 25. alkalommal Balatonalmádiban

Fotó: Getty Images/iStockphoto

A gasztronómiai élmények sem maradnak el: a látogatók tökös finomságokat kóstolhatnak, legyen szó sütőtökkrémlevesről, sült tökről vagy édes tökös süteményekről.

A szervezők idén is meghirdették a Plüsstök jótékonysági akciót: a résztvevők plüssjátékokat hozhatnak magukkal, amelyeket a helyszínen elhelyezett nagy, tök formájú gyűjtőbe tehetnek. Az adományokat a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ kapja, hogy rászoruló gyermekekhez juttassák el őket.

A fesztivál nem csupán a szórakozásról szól: a környezettudatosság is fontos szerepet kap, így lesz kiállítás az invazív növényfajokról, valamint környezeti tanácsadás is a helyszínen.

A rendezvény ingyenesen látogatható, és minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást ígér. A délután egyik fénypontja a Kajárpéci Vízirevü különleges előadása lesz, amely 17 órakor kezdődik.