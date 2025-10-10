október 10., péntek

2 órája

Egy tök jó fesztivál vár Balatonalmádiban!

Balatonalmádi idén ősszel ismét narancssárga fénybe borul: október 11-én, szombaton 15 és 18 óra között rendezik meg a 25. Jubileumi Almádi Tökfesztivált a Pannónia Művelődési Központ és Könyvtár előtti parkolóban.

Szilas Lilla

A fesztivál középpontjában idén is a tök, a kreativitás és a közösségi élmény áll. A látogatók kipróbálhatják a töklámpásfaragást, ahol mindenki elkészítheti saját, világító remekművét. Emellett várják a résztvevőket kézműves-foglalkozások, arcfestés, valamint különféle ügyességi játékok a Tekergőtérben.

A gasztronómiai élmények sem maradnak el: a látogatók tökös finomságokat kóstolhatnak, legyen szó sütőtökkrémlevesről, sült tökről vagy édes tökös süteményekről. 

Tök jó fesztivál Balatonalmádiban

A szervezők idén is meghirdették a Plüsstök jótékonysági akciót: a résztvevők plüssjátékokat hozhatnak magukkal, amelyeket a helyszínen elhelyezett nagy, tök formájú gyűjtőbe tehetnek. Az adományokat a Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ kapja, hogy rászoruló gyermekekhez juttassák el őket.

A fesztivál nem csupán a szórakozásról szól: a környezettudatosság is fontos szerepet kap, így lesz kiállítás az invazív növényfajokról, valamint környezeti tanácsadás is a helyszínen.

A rendezvény ingyenesen látogatható, és minden korosztály számára tartalmas kikapcsolódást ígér. A délután egyik fénypontja a Kajárpéci Vízirevü különleges előadása lesz, amely 17 órakor kezdődik. 

 

