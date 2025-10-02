Óriás üstben fő Balatonkenese legnagyobb töltött káposztája

A látogatók kipróbálhatják a legkülönlegesebb töltött káposzta változatokat a Grillkirály és a Kővári Grill kínálatából, miközben a desszertkedvelőket a Lovas Kft. házi kürtőskalácsa várja. A klasszikus magyar street food rajongóinak a Resti Bisztró frissen sült lángossal szolgál.

Idén is megrendezik a Töltött Káposzta-, Bor- és Pálinkafesztivált

Töltött káposzta fesztivál Balatonkenesén

A fesztivál különlegessége, hogy Balatonkenese legnagyobb közös töltött káposztája is elkészül, 300 literes üstben, mely vasárnap délután féláron kóstolható, elvitelre is. A látogatók emellett kiváló borokat és pálinkákat kóstolhatnak, élő zenét hallgathatnak, DJ-k szórakoztatják a közönséget, és gyerekprogramok, valamint néptánc várja a családokat.

A háromnapos program pénteken ünnepélyes megnyitóval kezdődik, este élő zene és retró parti szórakoztatja a vendégeket. Szombaton interaktív gyerekműsor és élő zene, valamint mai slágereket játszó DJ gondoskodik a hangulatról. Vasárnap a Litéri Zöldág Néptáncegyüttes fellépésével zárul a fesztivál. A belépés díjtalan, így mindenki részt vehet a káposzta és a jó hangulat ünnepén.

