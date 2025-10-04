október 4., szombat

Ők a vármegye legkedveltebb fodrászai, élmezőnyben a férfiak! – Íme a top 10! (+ kép, videó)

Olvasóinkat kérdeztük, ki a legjobb fodrász a vármegyében, és több mint négyszáz hozzászólás érkezett. A szavazatokból összeállt a végleges top 10, de sok más név is rengeteg lájkot kapott. A közösség aktivitása nemcsak izgalmas, hanem mások számára is hasznos lehet, akik még keresik az „igazi” fodrászt.

Bogdán Katalin

Top 10 fodrász: A közösségi erő ismét bebizonyította, hogy egyetlen kérdés is képes hatalmas aktivitást kiváltani. Olvasóink közel félezer hozzászólásban írták meg, kit tartanak a legjobb fodrásznak a vármegyében. A reakciókból egyértelműen kirajzolódott a tíz legnépszerűbb név, de sokan kaptak még jelentős támogatást a hozzászólásokban.

Forrás: veol.hu

A toplista élmezőnyében több férfi fodrász is helyet kapott, mint például Pucsek Zsoltika, Keller Flórián vagy Sijer Zoltán. Ez is mutatja, hogy a vendégek egyre szívesebben bízzák frizurájukat a férfi fodrászokra is, akik sokszor évtizedes tapasztalattal, kreatív ötletekkel dolgoznak. Nem lehet eléggé hangsúlyozni, mennyire fontosak a személyes tapasztalatok és ajánlások: mindenkinek más fodrász válik be, és gyakran éppen az ilyen közösségi listák segítenek azoknak, akik új szakembert keresnek, vagy épp váltani szeretnének.

Top 10 fodrász a Veszprém vármegyében - férfi fodrászat nyerte a szavazást!
Top 10 fodrász a Veszprém vármegyében – férfifodrászat nyerte a szavazást!
Forrás: Zsolex Barbershop Facebook

Top 10 fodrász a Veszprém vármegyében

  1. Pucsek Zsoltika – Zsolex Barbershop
  2. Keller Flórián
  3. Mayerné Soproni Adrienn
  4. Sijer Zoltán
  5. Fehér Dettus (Dettus Fodrászat)
  6. Foki Brigitta
  7. Baranyai Richárd
  8. Pergel Đolóresz
  9. Holler Hajnalka
  10. Mihácsi Patrik

Akik szintén sok szavazatot kaptak

Mezei Melinda

Pető Lukács Viola

Steppán Martin

Vrázsa Veronika Anita

Spacsek Dávid

Meiczinger Péter Márk

Kiss Rebeka

Kungl Melinda (Alfa szalon, Ajka)

Onódi Barbara

Bulányi Izabella (Ajka)

Amikor a humor dominált a válaszokban

Nem minden hozzászólás volt komoly, több olvasó is viccesen közelítette meg a kérdést:

Szerintem nincs legjobb, nyilván mindenkinek a sajátja a nyerő 😊.

 – írta Náhoczki-Ticz Csilla.

Holly Emil szerint: 

Számomra a legjobb saját magam vagyok 😆 mikor úgy gondolom, van időpontom azonnal, akár este 23-kor. Nem kell hallgatni, nem vagyok magamnak energiavámpír, és még borravalót sem kell adni – ráadásul ingyen is van.

Volt, aki Gedeon bácsit ajánlotta a régi zeneszám emlékére:

Volt, aki meleg ollós hajvágásra kért ajánlást – azonnal záporoztak a tippek, bizonyítva, hogy a közösség nemcsak szavazni, hanem segíteni is szeret!

Köszönjük mindenkinek az aktivitást és a sok hozzászólást! Ez a lista másoknak is segítség lehet, akik még nem találták meg a számukra megfelelő fodrászt, vagy most gondolkodnak váltáson.

 

