Ők a legmenőbb kutyakozmetikák Veszprém vármegyében – a gazdik szavaztak, íme a Top 10!

Top 10 kutyakozmetika Veszprém vármegyében: Manapság a kutyakozmetikusok nem csupán szépítik a négylábúakat, hanem egészségük megőrzéséhez is hozzájárulnak. Sokan keresik a megbízható, türelmes és profi szolgáltatókat, és nem is bízzák akárkire a kedvenceiket. Ezért megkérdeztük a Facebook-oldalunk követőit, szerintük hol található a legjobb kutyakozmetika Veszprém vármegyében. A több mint száz hozzászólás alapján világos sorrend alakult ki.

Forrás: veol.hu

A szavazatok és reakciók összesítése után ez a 10 kutyakozmetika kapta a legtöbb elismerést:

1. B.B. Kutyakozmetika – Petrák Baráth Barbara – 41 szavazat

A legtöbben őt ajánlották. A hozzászólások szerint évek óta megbízhatóan dolgozik, sok kutyatulajdonos évek óta visszajár hozzá.

Top 10 kutyakozmetika Veszprém vármegyében? B.B. Kutyakozmetika nyerte a szavazást

Forrás: B.B. Kutyakozmetika Facebook

2. Menta Kutyakozmetika és Wellness (Csanádi Bea) – 24 szavazat

A vendégek nemcsak a szakmai munkát, de a kedvességet és figyelmességet is kiemelték. A wellness-szolgáltatás külön plusz pont volt sok gazdinál.

3. Levente Barkász (EbTrend Kutyakozmetika) – 16 szavazat

Sokan csak úgy emlegették: „nálunk csak ő!” A vélemények szerint kiválóan bánik a kutyákkal, még a félősebb ebek is nyugodtan viselik a kozmetikázást nála.

4. Madlen Kutyakozmetika – 11 szavazat

Stílusos, alapos munka, és egyre több a rajongója. Többen írták, hogy az első látogatás után törzsvendégek lettek.

5. Kontyi Kutyakozmetika – Anikó Szemán – 9 szavazat

Precíz, kedves kiszolgálás, sok visszatérő vendég. A gazdik külön kiemelték Anikó türelmét.

6. Honey Kutyakozmetika Szalon – 6 szavazat

Több hozzászólásban is említették, többen a szalon hangulatát és barátságosságát dicsérték.

7. Pipacs Kutyakozmetika – Helga Skobrák – 6 szavazat

Zircen működik, de még így is bekerült a top listába – többen egyenesen a legjobbnak nevezték a környéken.

8. BUBU Kutyakozmetika – Tóth Viki és Sára – 5 szavazat

Több gazdi is megemlítette, hogy teljes mértékben elégedett volt az ott kapott szolgáltatással.

9. Fux Szabina Kreatív Kutyafodrászat – 4 szavazat

A kreativitás itt nem csak név, hanem valódi érték – a szalon neve többször is előkerült a kommentszekcióban.