Ők a legmenőbb kutyakozmetikák Veszprém vármegyében – a gazdik szavaztak, íme a Top 10!
Olvasóink segítségével kerestük a legjobb kutyakozmetikát Veszprém vármegyében – és a válaszokból egyértelműen kiderült, kik a legnépszerűbbek a gazdik körében. A kommentszekcióban több mint 100 ajánlás érkezett, ezekből készült el a rangsor.
Top 10 kutyakozmetika Veszprém vármegyében: Manapság a kutyakozmetikusok nem csupán szépítik a négylábúakat, hanem egészségük megőrzéséhez is hozzájárulnak. Sokan keresik a megbízható, türelmes és profi szolgáltatókat, és nem is bízzák akárkire a kedvenceiket. Ezért megkérdeztük a Facebook-oldalunk követőit, szerintük hol található a legjobb kutyakozmetika Veszprém vármegyében. A több mint száz hozzászólás alapján világos sorrend alakult ki.
A szavazatok és reakciók összesítése után ez a 10 kutyakozmetika kapta a legtöbb elismerést:
1. B.B. Kutyakozmetika – Petrák Baráth Barbara – 41 szavazat
A legtöbben őt ajánlották. A hozzászólások szerint évek óta megbízhatóan dolgozik, sok kutyatulajdonos évek óta visszajár hozzá.
2. Menta Kutyakozmetika és Wellness (Csanádi Bea) – 24 szavazat
A vendégek nemcsak a szakmai munkát, de a kedvességet és figyelmességet is kiemelték. A wellness-szolgáltatás külön plusz pont volt sok gazdinál.
3. Levente Barkász (EbTrend Kutyakozmetika) – 16 szavazat
Sokan csak úgy emlegették: „nálunk csak ő!” A vélemények szerint kiválóan bánik a kutyákkal, még a félősebb ebek is nyugodtan viselik a kozmetikázást nála.
4. Madlen Kutyakozmetika – 11 szavazat
Stílusos, alapos munka, és egyre több a rajongója. Többen írták, hogy az első látogatás után törzsvendégek lettek.
5. Kontyi Kutyakozmetika – Anikó Szemán – 9 szavazat
Precíz, kedves kiszolgálás, sok visszatérő vendég. A gazdik külön kiemelték Anikó türelmét.
6. Honey Kutyakozmetika Szalon – 6 szavazat
Több hozzászólásban is említették, többen a szalon hangulatát és barátságosságát dicsérték.
7. Pipacs Kutyakozmetika – Helga Skobrák – 6 szavazat
Zircen működik, de még így is bekerült a top listába – többen egyenesen a legjobbnak nevezték a környéken.
8. BUBU Kutyakozmetika – Tóth Viki és Sára – 5 szavazat
Több gazdi is megemlítette, hogy teljes mértékben elégedett volt az ott kapott szolgáltatással.
9. Fux Szabina Kreatív Kutyafodrászat – 4 szavazat
A kreativitás itt nem csak név, hanem valódi érték – a szalon neve többször is előkerült a kommentszekcióban.
10. Tapancs Kutyakozmetika (Ajka) – 4 szavazat
Ajkáról is bekerült egy kozmetika a legjobbak közé. A gazdik szerint itt is figyelmes, profi a szolgáltatás.
Szintén sok szavazatot kaptak, a gazdik őket is ajánlották
A következő kutyakozmetikák ugyan nem jutottak be a top 10-be, de több szavazatot kaptak és szintén dicsérték őket a hozzászólók:
- EbTrend Kutyakozmetika – Levente Barkásszal együtt is említve, elismerően
- TrendyPets Kutyakozmetika – többen méltatták szakmai hozzáértésüket, kiállításra való felkészítés is elhangzott
- Németh Anitha Eb Tuning Kutyakozmetika – egyedi név, személyes ajánlással
- Szőr-Móka Kutyakozmetika – említések, visszajáró vendégek
- Nikolett Buda-Kemény – személyes ajánlás több gazdától
- Izabella Tóthné Ács – név szerint dicsérték
- Melinda Mórocz (Balatonkenese) – bár nem a megye székhelyén, de többen ajánlották
- Tóth Viki és Sára – „Bubu” néven is szerepeltek több hozzászólásban
