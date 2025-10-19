október 19., vasárnap

Nándor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ti mondtátok!

1 órája

Ők a legmenőbb kutyakozmetikák Veszprém vármegyében – a gazdik szavaztak, íme a Top 10!

Címkék#Veszprém vármegyében#kutyakozmetika#TOP 10

Olvasóink segítségével kerestük a legjobb kutyakozmetikát Veszprém vármegyében – és a válaszokból egyértelműen kiderült, kik a legnépszerűbbek a gazdik körében. A kommentszekcióban több mint 100 ajánlás érkezett, ezekből készült el a rangsor.

Top 10 kutyakozmetika Veszprém vármegyében: Manapság a kutyakozmetikusok nem csupán szépítik a négylábúakat, hanem egészségük megőrzéséhez is hozzájárulnak. Sokan keresik a megbízható, türelmes és profi szolgáltatókat, és nem is bízzák akárkire a kedvenceiket. Ezért megkérdeztük a Facebook-oldalunk követőit, szerintük hol található a legjobb kutyakozmetika Veszprém vármegyében. A több mint száz hozzászólás alapján világos sorrend alakult ki.

Top 10 kutyakozmetika Veszprém vármegyében? - sok hozzászólás érkezett
Top 10 kutyakozmetika Veszprém vármegyében? - sok hozzászólás érkezett
Forrás: veol.hu

Top 10 kutyakozmetika Veszprém vármegyében, a gazdik szerint

A szavazatok és reakciók összesítése után ez a 10 kutyakozmetika kapta a legtöbb elismerést:

 1. B.B. Kutyakozmetika – Petrák Baráth Barbara41 szavazat

A legtöbben őt ajánlották. A hozzászólások szerint évek óta megbízhatóan dolgozik, sok kutyatulajdonos évek óta visszajár hozzá.

Top 10 kutyakozmetika Veszprém vármegyében? B.B. Kutyakozmetika nyerte a szavazást
Forrás: B.B. Kutyakozmetika Facebook

2. Menta Kutyakozmetika és Wellness (Csanádi Bea)24 szavazat

A vendégek nemcsak a szakmai munkát, de a kedvességet és figyelmességet is kiemelték. A wellness-szolgáltatás külön plusz pont volt sok gazdinál.

 3. Levente Barkász (EbTrend Kutyakozmetika)16 szavazat

Sokan csak úgy emlegették: „nálunk csak ő!” A vélemények szerint kiválóan bánik a kutyákkal, még a félősebb ebek is nyugodtan viselik a kozmetikázást nála.

4. Madlen Kutyakozmetika11 szavazat

Stílusos, alapos munka, és egyre több a rajongója. Többen írták, hogy az első látogatás után törzsvendégek lettek.

5. Kontyi Kutyakozmetika – Anikó Szemán9 szavazat

Precíz, kedves kiszolgálás, sok visszatérő vendég. A gazdik külön kiemelték Anikó türelmét.

6. Honey Kutyakozmetika Szalon6 szavazat

Több hozzászólásban is említették, többen a szalon hangulatát és barátságosságát dicsérték.

7. Pipacs Kutyakozmetika – Helga Skobrák6 szavazat

Zircen működik, de még így is bekerült a top listába – többen egyenesen a legjobbnak nevezték a környéken.

8. BUBU Kutyakozmetika – Tóth Viki és Sára5 szavazat

Több gazdi is megemlítette, hogy teljes mértékben elégedett volt az ott kapott szolgáltatással.

9. Fux Szabina Kreatív Kutyafodrászat4 szavazat

A kreativitás itt nem csak név, hanem valódi érték – a szalon neve többször is előkerült a kommentszekcióban.

10. Tapancs Kutyakozmetika (Ajka)4 szavazat

Ajkáról is bekerült egy kozmetika a legjobbak közé. A gazdik szerint itt is figyelmes, profi a szolgáltatás.

Szintén sok szavazatot kaptak, a gazdik őket is ajánlották

A következő kutyakozmetikák ugyan nem jutottak be a top 10-be, de több szavazatot kaptak és szintén dicsérték őket a hozzászólók:

  • EbTrend Kutyakozmetika – Levente Barkásszal együtt is említve, elismerően
  • TrendyPets Kutyakozmetika – többen méltatták szakmai hozzáértésüket, kiállításra való felkészítés is elhangzott
  • Németh Anitha Eb Tuning Kutyakozmetika – egyedi név, személyes ajánlással
  • Szőr-Móka Kutyakozmetika – említések, visszajáró vendégek
  • Nikolett Buda-Kemény – személyes ajánlás több gazdától
  • Izabella Tóthné Ács – név szerint dicsérték
  • Melinda Mórocz (Balatonkenese) – bár nem a megye székhelyén, de többen ajánlották
  • Tóth Viki és Sára – „Bubu” néven is szerepeltek több hozzászólásban

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu