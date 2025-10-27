október 27., hétfő

Veszprém vármegye top 10 települése – A kommentek szerint igazi gyöngyszemek rejtőznek a Bakonyban és a Balaton partján! (+ galéria)

Több száz hozzászólás és több ezer lájk alapján kirajzolódott, mely településeket tartják a legszebbnek Veszprém vármegyében. A kommentelők nemcsak szavaztak, hanem szívhez szóló történeteket is megosztottak – volt, aki gyerekkora faluját említette, más a Balaton partját vagy a Bakony csendjét dicsérte.

Top 10 Veszprém vármegyei település: a szavazás során közel négyszáz komment érkezett, amelyekben mintegy ötven különböző helyszínt említettek meg. A legtöbbször Zirc, Bakonybél és Balatonfüred neve hangzott el – nem véletlenül, hiszen mindhárom település a maga módján az észak-dunántúli táj ékköve. A lista további helyezettjeit lejjebb olvashatod.

Top 10 Veszprém vármegyei település a kommentelők szavaztak, az első helyezett: Zirc
Top 10 Veszprém vármegyei település: a kommentelők szavaztak, az első helyezett Zirc lett
Fotó: olvasó/Bogdán Imre

Top 10 Veszprém vármegyei település: a kommentelők szavaztak

A legtöbb említést Zirc kapta, és sokan a város nyugalmát és természeti környezetét emelték ki.
Egy hozzászóló így fogalmazott:

Zirc és a környéke... az egész Bakony maga a nyugalom szigete.

A város legfőbb látnivalója a Zirci Ciszterci Apátság, amely barokk pompájával és gyönyörű arborétumával vonzza az ide érkezőket. Aki túrázni szeretne, az a Cuha-völgy vagy a Kőris-hegy felé indulhat – a kilátás minden évszakban lenyűgöző.
Zirc a természetjárók, a csendet keresők és a fotósok paradicsoma.

Bakonybél – ahol megáll az idő

A második helyezett Bakonybél, amelyet a legtöbben a békéért és a természet közelségéért dicsértek.
Egy kommentelő szerint:

A Bakony, a Bakonyalja, a Balaton-felvidék és maga a Balaton csodássá teszi az egész vármegyét!

A település a Szent Mauríciusz Monostorról, a Csillagda Látogatóközpontról, valamint a bakonybéli tanösvényekről híres. Az itt élők és az idelátogatók szerint Bakonybél a „Bakony lelke” – egy hely, ahol az ember újra kapcsolatba kerül a természettel.

Top 10 Veszprém vármegyei település a kommentelők szavaztak - a második helyzett: Bakonybél
Top 10 Veszprém vármegyei település: a kommentelők szavaztak, a második helyet Bakonybél hódította el
Fotó: olvasó/Horváth Ági

Balatonfüred – a magyar tenger fővárosa

A harmadik helyezett nem meglepő módon Balatonfüred lett, amelyet a hozzászólásokban egyszerre neveztek romantikusnak és pezsgőnek.
Egy bejegyzésben ez állt:

Balatonfüred az unikum!

A város minden évszakban kínál valamit: a Tagore sétány, a Jókai-villa, a Balaton-parti panoráma vagy a híres Anna-bál a nyár egyik legikonikusabb eseménye. Nem véletlen, hogy sokan ide térnek vissza újra és újra – Balatonfüred nemcsak a Balaton, hanem egész Veszprém vármegye egyik szimbóluma. 

Íme az olvasóink által küldött képgaléria, amelyben az első képkockán Balatonfüred látható:

Top 10 Veszprém vármegyei település

Fotók: Olvasói küldések

Érdekes hozzászólásokból idézve

Tihany, Balatonfüred, Balatonalmádi… nehéz választani, mindegyik szívem csücske!

Várpalota a legszebb, csak meg kell látni benne a régi iparváros büszkeségét.

Sümegen nőttem fel, és mindig is a vár látványa lesz az otthon számomra.

Aki egyszer járt Bakonybélben, az soha nem felejti el a csendjét.

A top 10 összesítve

  1. Zirc
  2. Bakonybél
  3. Balatonfüred
  4. Tihany
  5. Nagyvázsony
  6. Várpalota
  7. Tapolca
  8. Pápa
  9. Veszprém
  10. Hárskút

Gyakran említett további települések (top 11–25)

Ezek nem kerültek be a top 10-be, de több kommentben és lájkkal is szerepeltek:

  • Bánd
  • Herend
  • Bakonytamási
  • Szentbékkálla
  • Paloznak
  • Révfülöp
  • Badacsony/Badacsonytomaj
  • Németbánya
  • Alsóörs
  • Köveskál
  • Sümeg
  • Márkó
  • Pétfürdő

Köszönjük a kommenteket és a szavazatokat, értékes információ a turistáknak és esetleg azoknak is, akik még nem fedezték fel vármegyénk csodás látnivalóit, különlegesen szép, rendezett településeit.

 

