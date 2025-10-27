1 órája
Veszprém vármegye top 10 települése – A kommentek szerint igazi gyöngyszemek rejtőznek a Bakonyban és a Balaton partján! (+ galéria)
Több száz hozzászólás és több ezer lájk alapján kirajzolódott, mely településeket tartják a legszebbnek Veszprém vármegyében. A kommentelők nemcsak szavaztak, hanem szívhez szóló történeteket is megosztottak – volt, aki gyerekkora faluját említette, más a Balaton partját vagy a Bakony csendjét dicsérte.
Top 10 Veszprém vármegyei település: a szavazás során közel négyszáz komment érkezett, amelyekben mintegy ötven különböző helyszínt említettek meg. A legtöbbször Zirc, Bakonybél és Balatonfüred neve hangzott el – nem véletlenül, hiszen mindhárom település a maga módján az észak-dunántúli táj ékköve. A lista további helyezettjeit lejjebb olvashatod.
Top 10 Veszprém vármegyei település: a kommentelők szavaztak
A legtöbb említést Zirc kapta, és sokan a város nyugalmát és természeti környezetét emelték ki.
Egy hozzászóló így fogalmazott:
Zirc és a környéke... az egész Bakony maga a nyugalom szigete.
A város legfőbb látnivalója a Zirci Ciszterci Apátság, amely barokk pompájával és gyönyörű arborétumával vonzza az ide érkezőket. Aki túrázni szeretne, az a Cuha-völgy vagy a Kőris-hegy felé indulhat – a kilátás minden évszakban lenyűgöző.
Zirc a természetjárók, a csendet keresők és a fotósok paradicsoma.
Bakonybél – ahol megáll az idő
A második helyezett Bakonybél, amelyet a legtöbben a békéért és a természet közelségéért dicsértek.
Egy kommentelő szerint:
A Bakony, a Bakonyalja, a Balaton-felvidék és maga a Balaton csodássá teszi az egész vármegyét!
A település a Szent Mauríciusz Monostorról, a Csillagda Látogatóközpontról, valamint a bakonybéli tanösvényekről híres. Az itt élők és az idelátogatók szerint Bakonybél a „Bakony lelke” – egy hely, ahol az ember újra kapcsolatba kerül a természettel.
Balatonfüred – a magyar tenger fővárosa
A harmadik helyezett nem meglepő módon Balatonfüred lett, amelyet a hozzászólásokban egyszerre neveztek romantikusnak és pezsgőnek.
Egy bejegyzésben ez állt:
Balatonfüred az unikum!
A város minden évszakban kínál valamit: a Tagore sétány, a Jókai-villa, a Balaton-parti panoráma vagy a híres Anna-bál a nyár egyik legikonikusabb eseménye. Nem véletlen, hogy sokan ide térnek vissza újra és újra – Balatonfüred nemcsak a Balaton, hanem egész Veszprém vármegye egyik szimbóluma.
Íme az olvasóink által küldött képgaléria, amelyben az első képkockán Balatonfüred látható:
Top 10 Veszprém vármegyei településFotók: Olvasói küldések
Érdekes hozzászólásokból idézve
Tihany, Balatonfüred, Balatonalmádi… nehéz választani, mindegyik szívem csücske!
Várpalota a legszebb, csak meg kell látni benne a régi iparváros büszkeségét.
Sümegen nőttem fel, és mindig is a vár látványa lesz az otthon számomra.
Aki egyszer járt Bakonybélben, az soha nem felejti el a csendjét.
A top 10 összesítve
- Zirc
- Bakonybél
- Balatonfüred
- Tihany
- Nagyvázsony
- Várpalota
- Tapolca
- Pápa
- Veszprém
- Hárskút
Gyakran említett további települések (top 11–25)
Ezek nem kerültek be a top 10-be, de több kommentben és lájkkal is szerepeltek:
- Bánd
- Herend
- Bakonytamási
- Szentbékkálla
- Paloznak
- Révfülöp
- Badacsony/Badacsonytomaj
- Németbánya
- Alsóörs
- Köveskál
- Sümeg
- Márkó
- Pétfürdő
Köszönjük a kommenteket és a szavazatokat, értékes információ a turistáknak és esetleg azoknak is, akik még nem fedezték fel vármegyénk csodás látnivalóit, különlegesen szép, rendezett településeit.
