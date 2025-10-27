Veszprém vármegye top 10 települése – A kommentek szerint igazi gyöngyszemek rejtőznek a Bakonyban és a Balaton partján! (+ galéria)

Top 10 Veszprém vármegyei település: a szavazás során közel négyszáz komment érkezett, amelyekben mintegy ötven különböző helyszínt említettek meg. A legtöbbször Zirc, Bakonybél és Balatonfüred neve hangzott el – nem véletlenül, hiszen mindhárom település a maga módján az észak-dunántúli táj ékköve. A lista további helyezettjeit lejjebb olvashatod.

Top 10 Veszprém vármegyei település: a kommentelők szavaztak, az első helyezett Zirc lett

Fotó: olvasó/Bogdán Imre

Top 10 Veszprém vármegyei település: a kommentelők szavaztak

A legtöbb említést Zirc kapta, és sokan a város nyugalmát és természeti környezetét emelték ki.

Egy hozzászóló így fogalmazott:

Zirc és a környéke... az egész Bakony maga a nyugalom szigete.

A város legfőbb látnivalója a Zirci Ciszterci Apátság, amely barokk pompájával és gyönyörű arborétumával vonzza az ide érkezőket. Aki túrázni szeretne, az a Cuha-völgy vagy a Kőris-hegy felé indulhat – a kilátás minden évszakban lenyűgöző.

Zirc a természetjárók, a csendet keresők és a fotósok paradicsoma.

Bakonybél – ahol megáll az idő

A második helyezett Bakonybél, amelyet a legtöbben a békéért és a természet közelségéért dicsértek.

Egy kommentelő szerint:

A Bakony, a Bakonyalja, a Balaton-felvidék és maga a Balaton csodássá teszi az egész vármegyét!

A település a Szent Mauríciusz Monostorról, a Csillagda Látogatóközpontról, valamint a bakonybéli tanösvényekről híres. Az itt élők és az idelátogatók szerint Bakonybél a „Bakony lelke” – egy hely, ahol az ember újra kapcsolatba kerül a természettel.

Top 10 Veszprém vármegyei település: a kommentelők szavaztak, a második helyet Bakonybél hódította el

Fotó: olvasó/Horváth Ági

Balatonfüred – a magyar tenger fővárosa

A harmadik helyezett nem meglepő módon Balatonfüred lett, amelyet a hozzászólásokban egyszerre neveztek romantikusnak és pezsgőnek.

Egy bejegyzésben ez állt:

Balatonfüred az unikum!

A város minden évszakban kínál valamit: a Tagore sétány, a Jókai-villa, a Balaton-parti panoráma vagy a híres Anna-bál a nyár egyik legikonikusabb eseménye. Nem véletlen, hogy sokan ide térnek vissza újra és újra – Balatonfüred nemcsak a Balaton, hanem egész Veszprém vármegye egyik szimbóluma.

Íme az olvasóink által küldött képgaléria, amelyben az első képkockán Balatonfüred látható: