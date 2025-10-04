A produkció, amitől még Tóth Gabi is bekönnyezett – A Megasztár új kedvence + videó!

A Megasztár új adásában egy fiatal versenyző lépett színpadra a Csak inni, inni című dallal. A roma zenei hagyományokra épülő szám mély érzelmi töltettel bír, és nem véletlenül váltott ki ekkora hatást: a szöveg a csalódásról, a kiábrándultságról és az élet nehézségeiről szól, de mindezt olyan őszinteséggel, ami a közönséget és a zsűrit is megragadta. A produkció alatt Tóth Gabi bekönnyezett, ami ritkán fordul elő, és jól mutatja, milyen erős érzelmi hatása volt az előadásnak.

A Megasztár-produkció, amitől Tóth Gabi bekönnyezett

Forrás: Megasztár/Tik Tok

A dalszöveg egyik legmegrázóbb sora így hangzik:

„Csak inni, inni – senkibe se hinni, mert hazug a szó és minden vallomás.” A teljes dalszöveget itt olvashatod.

Ez a sor sokak számára ismerős érzéseket hozhat elő: a bizalomvesztést, a csalódásokat, ugyanakkor a túlélés kényszerét is. Nem csoda, hogy a dal előadása alatt sok néző is láthatóan meghatódott.

TikTokon már most nagyot megy

A produkció előzetesét a Megasztár hivatalos TikTok-oldalán tették közzé, ahol rövid idő alatt több mint 15 ezer lájkot kapott. Ez azt jelzi, hogy a nézők izgatottan várják a teljes előadást, és már most az év egyik legemlékezetesebb Megasztár-pillanatának tartják. Nem véletlen, hogy ekkora figyelmet kapott: a roma zenei hagyományok mindig is nagy hatással voltak a magyar könnyűzenére, és egy ilyen erőteljes előadás újra rávilágít arra, milyen ereje van a dalnak, ha szívből szól.