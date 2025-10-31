Kékkúton átadták az új traffipaxot – A gyorshajtás visszaszorítása a cél (+ galéria)

október 31., péntek

Kékkút közlekedésbiztonságát újabb fejlesztéssel erősítették, amely a helyiek védelmét és a balesetek megelőzését szolgálja. Traffipaxot helyeztek üzembe a gyorshajtás visszaszorítása érdekében.

Seres Elizabeth

Kékkút közlekedésbiztonságát egy korszerű készülék üzembe helyezésével erősítették, amely fontos lépés a település lakóinak védelme és a balesetek megelőzése érdekében. Az új traffipax ünnepélyes átadásán – amelyen kiemelték, hogy az eszköz a gyorshajtás visszaszorítását szolgálja, és a helyiek, valamint az idelátogatók biztonságát növeli – Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter is részt vett.

Dékány Balázs és Navracsics Tibor a traffipax ünnepélyes átadásakor
Dékány Balázs és Navracsics Tibor a traffipax ünnepélyes átadásakor
Fotó: Nagy Lajos

A traffipax a gyorshajtók réme 

A gyorshajtás az egyik legjellemzőbb baleseti ok, ezért egyre több helyen telepítenek traffipaxot, traffiboxot – Kékkút is ezzel a céllal döntött a fejlesztés mellett, hogy ilyen módon is biztonságosabbá tegye a közlekedést a településen és környékén. „Örömteli nap ez a mai, hiszen egy olyan beruházást adhatunk át, amely nemcsak a térség biztonságát növeli, de példamutató összefogást is jelent” – mondta Navracsics Tibor. Hangsúlyozta, hogy a traffipax nem csupán technikai eszköz, hanem a helyi közösség és az állami szervek együttműködésének szimbóluma. „Az önkormányzat nem várt az állami beavatkozásra, hanem maga is lépéseket tett, így összefogás eredményeként sikerült beszerezni és üzembe állítani a készüléket” – tette hozzá a miniszter.

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester asszony kiemelte, hogy a beruházás lakossági kezdeményezésből indult, mivel a forgalom és a gyorshajtás problémája régóta fennállt. „Bízom benne, hogy ez a készülék is hozzájárul majd a balesetmentes közlekedéshez, és mind a lakosság, mind az idelátogatók nagyobb biztonságban érzik majd magukat” – mondta.

Kékkúton átadták az új traffipaxot – A gyorshajtás visszaszorítása a cél

Fotók: Nagy Lajos/ Napló

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság képviseletében Dékány Balázs dandártábornok kiemelte, hogy a traffipaxok segítik a humán erőforrás kiváltását, így a sebességhatárok ellenőrzése hatékonyabbá válik. A vármegye területén már közel 30 ilyen készülék működik, és a jövő évben további 20 készülék telepítésével számolnak. A statisztikák szerint a személyi sérüléssel járó balesetek 32%-a gyorshajtásból adódik, így a traffipaxok jelentős szerepet játszanak a baleset-megelőzésben, a közlekedésbiztonság javításában. 

„Fontos, hogy a közösségek ne csak várjanak a segítségre, hanem tegyenek is a biztonságért” – hangsúlyozta Navracsics Tibor. Az új traffipax átadása nemcsak technikai fejlesztés, hanem a helyi közlekedési kultúra erősítésének jele is.

Közel egy éve helyeztek üzembe két készüléket is a Csopak közelében lévő Nosztorinál, ahol több, közöttük halálos baleset is történt az elmúlt években, a kanyargós, meredek út ugyanis még jó időjárási viszonyok között is próbára teszi az autósokat: elegendő tapasztalat kell hozzá, hogy megfelelően válasszuk meg a biztonságos sebességet. Ugyanakkor sokan éppen itt akarják megmutatni, hogy mennyire vagány és jó sofőrök, fékezésre, lehúzódásra kényszerítve a lassabban, megfontoltabban haladókat, ezért sokan úgy gondolják, éppen ideje volt, hogy traffipaxot helyezzenek el itt is.

Hasonlóan problémás hely volt Balatonalmádi vörösberényi része, ahol a Veszprém felől, a lejtőn érkező autósok gyakran túllépték a megengedett sebességet – ma már itt is traffibox figyeli a forgalmat.

 

