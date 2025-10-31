Kékkúton átadták az új traffipaxot – A gyorshajtás visszaszorítása a cél (+ galéria)

Kékkút közlekedésbiztonságát egy korszerű készülék üzembe helyezésével erősítették, amely fontos lépés a település lakóinak védelme és a balesetek megelőzése érdekében. Az új traffipax ünnepélyes átadásán – amelyen kiemelték, hogy az eszköz a gyorshajtás visszaszorítását szolgálja, és a helyiek, valamint az idelátogatók biztonságát növeli – Navracsics Tibor országgyűlési képviselő, közigazgatási és területfejlesztési miniszter is részt vett.

Dékány Balázs és Navracsics Tibor a traffipax ünnepélyes átadásakor

Fotó: Nagy Lajos

A traffipax a gyorshajtók réme

A gyorshajtás az egyik legjellemzőbb baleseti ok, ezért egyre több helyen telepítenek traffipaxot, traffiboxot – Kékkút is ezzel a céllal döntött a fejlesztés mellett, hogy ilyen módon is biztonságosabbá tegye a közlekedést a településen és környékén. „Örömteli nap ez a mai, hiszen egy olyan beruházást adhatunk át, amely nemcsak a térség biztonságát növeli, de példamutató összefogást is jelent” – mondta Navracsics Tibor. Hangsúlyozta, hogy a traffipax nem csupán technikai eszköz, hanem a helyi közösség és az állami szervek együttműködésének szimbóluma. „Az önkormányzat nem várt az állami beavatkozásra, hanem maga is lépéseket tett, így összefogás eredményeként sikerült beszerezni és üzembe állítani a készüléket” – tette hozzá a miniszter.

Kardosné Csaba Gyöngyi polgármester asszony kiemelte, hogy a beruházás lakossági kezdeményezésből indult, mivel a forgalom és a gyorshajtás problémája régóta fennállt. „Bízom benne, hogy ez a készülék is hozzájárul majd a balesetmentes közlekedéshez, és mind a lakosság, mind az idelátogatók nagyobb biztonságban érzik majd magukat” – mondta.