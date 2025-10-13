Korong vagy hasáb? – Mutatjuk, melyik az igazi trappista sajt

Október elején hatályba lépett a 43/2025. (X. 2.) AM rendelet, amely a Magyar Élelmiszerkönyvben rögzíti, milyen feltételekkel nevezhető egy sajt trappistának. A cél, hogy a hűtőpultban csak valódi, egységes minőségű termék maradjon – közölte honlapján az Agrofórum. Ezzel párhuzamosan az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum és a Tej Terméktanács országos kampányt futtat Trappista sajt – mindig hozza a formáját! szlogennel: edukál, és a Sajtszív védjegyet népszerűsíti, amely a magyar eredetű, ellenőrzött minőségű sajtokat jelzi.

Sajtszív védjeggyel jelölt trappista sajt = ellenőrzött, magyar eredet!

Forrás: sajtsziv.hu

Így ismerje fel az igazi trappista sajtot– A rendelet két fő sarokpontot ír elő

A termék korong alakú lehet, és csak akkor viselheti a nevet, ha az íz, illat, állag és megjelenés összesített, szabvány szerinti érzékszervi pontszáma legalább 11,2. A hasáb formájú trappista csak szeletelten, reszelve vagy élelmiszer-alapanyagként forgalmazható.

A korábbi, megtévesztő megnevezések („trappista jellegű/típusú”) nem használhatók akkor, ha a termék nem teljesíti a trappistára vonatkozó előírást — ez a pulton azonnal tisztább képet ad, és kiszűri a gyenge minőségű importtételeket.

Mit látunk majd a sajtpultnál? Röviden: egyértelműbb címkéket és következetes formát. A „gyorsteszt” egyszerű: egészben korong = trappista lehet; hasáb esetén keresd a szeletelt/reszelt jelölést.