Korong vagy hasáb? – Mutatjuk, melyik az igazi trappista sajt
Sajtot vásárolna? Új előírások léptek életbe, amelyek átírják, mit tekintünk valódi trappista sajtnak. Egy jelölés és egy formai sajátosság különíti el a minőségi terméket az utánzóktól. Olvassa tovább rövid útmutatónkat: mire figyeljen a címkén, mit ellenőrizzen a pultnál, és hogyan kerülheti el a megtévesztő elnevezéseket.
Október elején hatályba lépett a 43/2025. (X. 2.) AM rendelet, amely a Magyar Élelmiszerkönyvben rögzíti, milyen feltételekkel nevezhető egy sajt trappistának. A cél, hogy a hűtőpultban csak valódi, egységes minőségű termék maradjon – közölte honlapján az Agrofórum. Ezzel párhuzamosan az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum és a Tej Terméktanács országos kampányt futtat Trappista sajt – mindig hozza a formáját! szlogennel: edukál, és a Sajtszív védjegyet népszerűsíti, amely a magyar eredetű, ellenőrzött minőségű sajtokat jelzi.
Így ismerje fel az igazi trappista sajtot– A rendelet két fő sarokpontot ír elő
A termék korong alakú lehet, és csak akkor viselheti a nevet, ha az íz, illat, állag és megjelenés összesített, szabvány szerinti érzékszervi pontszáma legalább 11,2. A hasáb formájú trappista csak szeletelten, reszelve vagy élelmiszer-alapanyagként forgalmazható.
A korábbi, megtévesztő megnevezések („trappista jellegű/típusú”) nem használhatók akkor, ha a termék nem teljesíti a trappistára vonatkozó előírást — ez a pulton azonnal tisztább képet ad, és kiszűri a gyenge minőségű importtételeket.
Mit látunk majd a sajtpultnál? Röviden: egyértelműbb címkéket és következetes formát. A „gyorsteszt” egyszerű: egészben korong = trappista lehet; hasáb esetén keresd a szeletelt/reszelt jelölést.
A védjegyek közül a Sajtszív a biztos kapaszkodó: magyar alapanyag, ellenőrzött minőség. A szakma szerint ez piactisztító lépés, amely a tisztességes hazai gyártóknak kedvez, és visszaépíti a fogyasztói bizalmat.
