október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

59 perce

A tükör és a valóság

Címkék#kávéfolt#bőr#szem#arc#napfény#tükörkép

Titzl Vivien

Reggel belenéztem a tükörbe, és elégedetten konstatáltam, hogy a tükörképem egészen vállalhatónak tűnik: a hajam a helyén, a bőröm szinte ragyog, a szemem sem annyira fáradt, mint szokott. „Na, ma legalább emberi formában megyek dolgozni” – gondoltam.

Tükörkép VS valóság
Tükörkép VS valóság
Illusztráció: pexels.com 

Aztán kiléptem a házból, és a tükörképem hirtelen valóságot váltott. A napfény könyörtelenül rávilágított mindenre: a hajam inkább madárfészek, a kabátomon kávéfolt, és a „friss arc” inkább kimerült kedd reggeli túlélőnek tűnt.

Amikor a tükörkép megbukik

A buszmegállóban egy nő a telefonom kijelzőjében tükröződő arcomra nézett, majd rám mosolygott. Én is visszamosolyogtam. Talán mindketten tudtuk, hogy a tükör reggel hazudik egy kicsit, de valószínűleg mindkettőnknek szükségünk van erre a hazugságra.

A tanulság? A fürdőszobai fény a legjobb smink. És néha nem baj, ha a tükör kedvesebb velünk, mint a valóság.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu