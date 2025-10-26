A tükör és a valóság

Reggel belenéztem a tükörbe, és elégedetten konstatáltam, hogy a tükörképem egészen vállalhatónak tűnik: a hajam a helyén, a bőröm szinte ragyog, a szemem sem annyira fáradt, mint szokott. „Na, ma legalább emberi formában megyek dolgozni” – gondoltam.

Tükörkép VS valóság

Illusztráció: pexels.com

Aztán kiléptem a házból, és a tükörképem hirtelen valóságot váltott. A napfény könyörtelenül rávilágított mindenre: a hajam inkább madárfészek, a kabátomon kávéfolt, és a „friss arc” inkább kimerült kedd reggeli túlélőnek tűnt.

Amikor a tükörkép megbukik

A buszmegállóban egy nő a telefonom kijelzőjében tükröződő arcomra nézett, majd rám mosolygott. Én is visszamosolyogtam. Talán mindketten tudtuk, hogy a tükör reggel hazudik egy kicsit, de valószínűleg mindkettőnknek szükségünk van erre a hazugságra.

A tanulság? A fürdőszobai fény a legjobb smink. És néha nem baj, ha a tükör kedvesebb velünk, mint a valóság.