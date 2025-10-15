Iskolai csoportok teljesítették a Jutasi Őrmester túrát (galéria)

Porga Gyula, Veszprém város polgármestere a túra kezdete előtt köszönetet mondott a megjelent pedagógusoknak és gyerekeknek, hogy úgy döntöttek, a hagyományokhoz híven részt vesznek a Jutasi Őrmester túrán. A polgármester szerint ez a túra arról szól, hogy egy Veszprémhez erősen kötődő katonai hagyományt folytassanak. A 8 és a 14 km-es sétát több évtizede szervezik meg. A táv teljesítése közben pedig könnyebb és nehezebb kérdésekre kell válaszolni.

Porga Gyula és Soós Gyula lelkesítetteték a gyerekeket a túra előtt

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Soós Gyula alezredes az iskolák mellett köszönetet mondott az önkormányzatnak, hogy minden évben támogatják a túra megvalósulását. Az alezredes szerint a túra célja, hogy megismerjék Veszprémet, olyan érdekességeket tudjanak meg, amiket még az itt élők sem tudnak.

Jutasi Őrmester túra Veszprém megismeréséért

A túra útvonala áthalad több olyan ponton, ami alkalmas a Veszprémben 25 évig működő és az alapításának 2024-ben 100 éves évfordulóját ünneplő Jutasi Altisztképző Iskola emlékeinek felidézésére is. A túrát hagyományteremtő szándékkal, némileg megújulva és átalakítva 2014 és 2019 között minden évben meghirdették a veszprémi általános és középiskolás diákok részére. A Covid-járvány okozta kétéves kényszerű szünet után 2022-ben felelevenítették ezt a szép hagyományt, s a túrát az alábbiak szerint idén is meghirdették.

A teljesítménytúrán minden résztvevő diák és csapata emléktárgyat, emléklapot kapott, a legjobbak jutalomban részesültek az összesítés után.