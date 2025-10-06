59 perce
Terepmunka – Őslényeket kereshetünk bakonyi kutatókkal, szita, kalapács, ásó, nagyító kell hozzá
Különleges hétvégi kirándulásra indulhatunk a Gerecsére idén ősszel. A túrázás során bakonyi kutatók vezetésével ősmaradványokat kereshetünk és a 33,9 millió évvel ezelőtti földtörténeti kor, az oligocén nyomaira lelhetünk rá.
Geotóp napot tartanak a Máriahalmon, azaz a Gerecsében, Zsámbék közelében található Máriahalom település melletti kiemelkedésen. Október 11-én, szombaton 10 órától 14 óráig tart a túrázás, így hétvégi kirándulásnak is tökéletes. Különlegességét az adja, hogy csigarétegeket, kövületeket fedezhetnek fel a résztvevők a bányában, bakonyi kutatók segítségével.
A túravezető Katona Lajos Tamás, a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatója és kollégája, Keserü Ildikó lesz.
A program témái:
- oligocén kor Magyarországon,
- év ősmaradványa,
- év ásványa,
- év ásványi nyersanyaga.
Előzetes regisztráció szükséges.
Túrázás ásóval, lapáttal, szitával, kalapáccsal, nagyítóval
A résztvevőknek a helyszínen szükségük lesz még
- megfelelő öltözetre,
- enni- és innivalóra,
- szitára,
- kalapácsra,
- lapátra,
- ásóra
- és nagyítóra.
Az őslény filmek hangulatát idézhetik fel a jelentkezők.
A geotóp olyan természeti helyszín, ahol az élettelen természet legjellegzetesebb, leglátványosabb és legérdekesebb képződményei, például felszínformák, kőzetek, barlangok, vagy talajok láthatók. A "geo" (Föld) és "toposz" (hely) görög szavakból ered, és egy adott földrajzi pontra utal, ahol különleges geológiai vagy geomorfológiai jelenségek figyelhetők meg.
Az oligocén a harmadidőszak (vagy óharmadkor) egyik korszaka, amely a pliocén előtt következett be, és hozzávetőleg 34-23 millió évvel ezelőtt volt. Hűvösebb éghajlat és a tengerek visszahúzódása jellemezte.
