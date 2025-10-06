október 6., hétfő

Túrázás

Terepmunka – Őslényeket kereshetünk bakonyi kutatókkal, szita, kalapács, ásó, nagyító kell hozzá

Különleges hétvégi kirándulásra indulhatunk a Gerecsére idén ősszel. A túrázás során bakonyi kutatók vezetésével ősmaradványokat kereshetünk és a 33,9 millió évvel ezelőtti földtörténeti kor, az oligocén nyomaira lelhetünk rá.

Rimányi Zita

Geotóp napot tartanak a Máriahalmon, azaz a Gerecsében, Zsámbék közelében található Máriahalom település melletti kiemelkedésen. Október 11-én, szombaton 10 órától 14 óráig tart a túrázás, így hétvégi kirándulásnak is tökéletes. Különlegességét az adja, hogy csigarétegeket, kövületeket fedezhetnek fel a résztvevők a bányában, bakonyi kutatók segítségével.

Kövületek formájában maradt velünk sok ősmaradvány, geotóp nap, túrázás során mutatják meg ezeket a kutatók.
Forrás: Pexels-illusztráció

A túravezető Katona Lajos Tamás, a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatója és kollégája, Keserü Ildikó lesz.

A program témái:

  • oligocén kor Magyarországon,
  • év ősmaradványa,
  • év ásványa,
  • év ásványi nyersanyaga.

Előzetes regisztráció szükséges.

Túrázás ásóval, lapáttal, szitával, kalapáccsal, nagyítóval

A résztvevőknek a helyszínen szükségük lesz még

  • megfelelő öltözetre,
  • enni- és innivalóra,
  • szitára,
  • kalapácsra,
  • lapátra,
  • ásóra
  • és nagyítóra.

Az őslény filmek hangulatát idézhetik fel a jelentkezők.

A geotóp olyan természeti helyszín, ahol az élettelen természet legjellegzetesebb, leglátványosabb és legérdekesebb képződményei, például felszínformák, kőzetek, barlangok, vagy talajok láthatók. A "geo" (Föld) és "toposz" (hely) görög szavakból ered, és egy adott földrajzi pontra utal, ahol különleges geológiai vagy geomorfológiai jelenségek figyelhetők meg.

Az oligocén a harmadidőszak (vagy óharmadkor) egyik korszaka, amely a pliocén előtt következett be, és hozzávetőleg 34-23 millió évvel ezelőtt volt. Hűvösebb éghajlat és a tengerek visszahúzódása jellemezte. 

 

