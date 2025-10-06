Terepmunka – Őslényeket kereshetünk bakonyi kutatókkal, szita, kalapács, ásó, nagyító kell hozzá

Geotóp napot tartanak a Máriahalmon, azaz a Gerecsében, Zsámbék közelében található Máriahalom település melletti kiemelkedésen. Október 11-én, szombaton 10 órától 14 óráig tart a túrázás, így hétvégi kirándulásnak is tökéletes. Különlegességét az adja, hogy csigarétegeket, kövületeket fedezhetnek fel a résztvevők a bányában, bakonyi kutatók segítségével.

Kövületek formájában maradt velünk sok ősmaradvány, geotóp nap, túrázás során mutatják meg ezeket a kutatók.

Forrás: Pexels-illusztráció

A túravezető Katona Lajos Tamás, a Bakonyi Természettudományi Múzeum igazgatója és kollégája, Keserü Ildikó lesz.

A program témái:

oligocén kor Magyarországon,

év ősmaradványa,

év ásványa,

év ásványi nyersanyaga.

Előzetes regisztráció szükséges.

Túrázás ásóval, lapáttal, szitával, kalapáccsal, nagyítóval

A résztvevőknek a helyszínen szükségük lesz még

megfelelő öltözetre,

enni- és innivalóra,

szitára,

kalapácsra,

lapátra,

ásóra

és nagyítóra.

Az őslény filmek hangulatát idézhetik fel a jelentkezők.

A geotóp olyan természeti helyszín, ahol az élettelen természet legjellegzetesebb, leglátványosabb és legérdekesebb képződményei, például felszínformák, kőzetek, barlangok, vagy talajok láthatók. A "geo" (Föld) és "toposz" (hely) görög szavakból ered, és egy adott földrajzi pontra utal, ahol különleges geológiai vagy geomorfológiai jelenségek figyelhetők meg.