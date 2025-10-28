A tűzifacsalók Veszprémben is arathatnak, kegyetlen roham indul most meg

A karbantartás során ellenőrizni kell az égéstermék-elvezető rendszert, a kéményt, a gázcsatlakozásokat, a levegő-utánpótlást, a szellőzést és a kazán műszaki állapotát. Ezzel nemcsak a biztonságot növelhetjük, hanem a fűtési hatékonyságot is, így a hideg hónapokban sem érhet meglepetés.

Az idei szezonban különösen fontos a körültekintés: legyen szó tüzelő beszerzéséről vagy a kazán ellenőrzéséről, a megelőzés mindig olcsóbb és biztonságosabb, mint a későbbi károk helyreállítása. A hatóságok figyelmeztetnek: az átverések gátlástalanok, a csalók profi módszerekkel dolgoznak, ezért az óvatosság nem lehet kérdéses.