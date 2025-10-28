3 órája
A tűzifacsalók Veszprémben is arathatnak, kegyetlen roham indul most meg
Beindult a fűtésszezon, és ezzel együtt az online csalók is azonnal akcióba léptek. A tűzifa-, pellet- és fűtőolajvásárlók fokozott keresletét kihasználva új, profi átverésekkel próbálnak súlyos pénzeket kicsalni a vásárlóktól. Október végén és november elején több ezren készülnek beszerezni az egész télre elegendő tüzelőt, gyakran hónapokig gyűjtögetett pénzből, és a csalók pontosan ezt a szezonális rohamot használják ki. Tűzifacsalók Veszprémben is feltűntek már, legutóbb egy idős bakonyi asszonyt károsítottak meg több százezer forinttal.
Tűzifaárus csalók csaptak le egy bakonyi idős asszonyra
Tűzifacsalók Veszprémben
A megtévesztő oldalak gyakran úgy néznek ki, mintha valódi kereskedők weboldalai lennének: lemásolják a logókat, cégneveket, sőt a weboldal felépítését is, így első pillantásra nehéz megkülönböztetni őket az eredetitől. A verhetetlen árakkal hirdetett tüzelő csábító lehet, ám a hatóságok figyelmeztetnek: a gyanús jelekre mindig érdemes odafigyelni. Ha a fizetést külföldi számlára kérik, a rendelési felület hibás nyelvi fordításokat tartalmaz, vagy az oldalon látszólag idegen kifejezések szerepelnek, nagy a valószínűsége, hogy csaló oldalról van szó – sok esetben az AI-alapú fordítóprogramok hibáit használják ki a csalók.
A hatóságok és a szakemberek azt javasolják, hogy senki ne fizessen előre, sem címre, sem bankszámlára, hanem csak megbízható, biztonságos fizetési módokat használjon. A tüzelő vásárlásakor mindig ellenőrizni kell a kereskedő megbízhatóságát, és ha bármilyen gyanús jelet észlelünk, inkább kerüljük a tranzakciót.
Tűzifavásárlás okosan: így ellenőrizze a mennyiséget és az árakat!
A fűtőberendezések karbantartása életeket menthet!
A téli fűtési szezonnak vannak másfajta veszélyei is. Korábban podcastban foglalkoztunk az otthoni fűtés biztonságával, és a hideg őszi napok beköszöntével nem árt felidézni ezeket az alapvető szabályokat is. Egyre több háztartásban indul újra a kazán és a fűtőberendezések használata, és a fűtési szezon kezdetén nem elég a meleg otthon biztosítása a berendezések megfelelő működése is kulcsfontosságú. Egy elhanyagolt kazán vagy kályha komoly kockázatot jelenthet a család számára, ezért érdemes szakemberrel átvizsgáltatni a rendszert.
A karbantartás során ellenőrizni kell az égéstermék-elvezető rendszert, a kéményt, a gázcsatlakozásokat, a levegő-utánpótlást, a szellőzést és a kazán műszaki állapotát. Ezzel nemcsak a biztonságot növelhetjük, hanem a fűtési hatékonyságot is, így a hideg hónapokban sem érhet meglepetés.
Az idei szezonban különösen fontos a körültekintés: legyen szó tüzelő beszerzéséről vagy a kazán ellenőrzéséről, a megelőzés mindig olcsóbb és biztonságosabb, mint a későbbi károk helyreállítása. A hatóságok figyelmeztetnek: az átverések gátlástalanok, a csalók profi módszerekkel dolgoznak, ezért az óvatosság nem lehet kérdéses.
Komoly veszélyeket okoz a fűtőeszközök, kémények karbantartásának elmulasztása
