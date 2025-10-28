október 28., kedd

SimonSzimonetta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A fűtési szezon veszélyei

3 órája

A tűzifacsalók Veszprémben is arathatnak, kegyetlen roham indul most meg

Címkék#bankszámla#szezon kezdet#kockázat#kazán

Beindult a fűtésszezon, és az online csalók azonnal akcióba léptek. Aki eddig nem vásárolta meg a téli tüzelőjét, az most kapkod, keresi a legjobb ajánlatokat, ezért a tűzifavásárlókra most fokozott kockázat vár, érdemes óvatosnak lenni. A tűzifacsalók Veszprémben is feltűntek!

Veol.hu

Beindult a fűtésszezon, és ezzel együtt az online csalók is azonnal akcióba léptek. A tűzifa-, pellet- és fűtőolajvásárlók fokozott keresletét kihasználva új, profi átverésekkel próbálnak súlyos pénzeket kicsalni a vásárlóktól. Október végén és november elején több ezren készülnek beszerezni az egész télre elegendő tüzelőt, gyakran hónapokig gyűjtögetett pénzből, és a csalók pontosan ezt a szezonális rohamot használják ki. Tűzifacsalók Veszprémben is feltűntek már, legutóbb egy idős bakonyi asszonyt károsítottak meg több százezer forinttal.

A tűzifacsalók Veszprémben is arathatnak: sokakat megtévesztenek, ezért legyen óvatos minden vásárló  Fotó: pexels.com
A tűzifacsalók Veszprémben is arathatnak: sokakat megtévesztenek, ezért legyen óvatos minden vásárló 
Fotó: pexels.com

Tűzifacsalók Veszprémben

A megtévesztő oldalak gyakran úgy néznek ki, mintha valódi kereskedők weboldalai lennének: lemásolják a logókat, cégneveket, sőt a weboldal felépítését is, így első pillantásra nehéz megkülönböztetni őket az eredetitől. A verhetetlen árakkal hirdetett tüzelő csábító lehet, ám a hatóságok figyelmeztetnek: a gyanús jelekre mindig érdemes odafigyelni. Ha a fizetést külföldi számlára kérik, a rendelési felület hibás nyelvi fordításokat tartalmaz, vagy az oldalon látszólag idegen kifejezések szerepelnek, nagy a valószínűsége, hogy csaló oldalról van szó – sok esetben az AI-alapú fordítóprogramok hibáit használják ki a csalók.

A hatóságok és a szakemberek azt javasolják, hogy senki ne fizessen előre, sem címre, sem bankszámlára, hanem csak megbízható, biztonságos fizetési módokat használjon. A tüzelő vásárlásakor mindig ellenőrizni kell a kereskedő megbízhatóságát, és ha bármilyen gyanús jelet észlelünk, inkább kerüljük a tranzakciót.

A fűtőberendezések karbantartása életeket menthet!

A téli fűtési szezonnak vannak másfajta veszélyei is. Korábban podcastban foglalkoztunk az otthoni fűtés biztonságával, és a hideg őszi napok beköszöntével nem árt felidézni ezeket az alapvető szabályokat is. Egyre több háztartásban indul újra a kazán és a fűtőberendezések használata, és a fűtési szezon kezdetén nem elég a meleg otthon biztosítása a berendezések megfelelő működése is kulcsfontosságú. Egy elhanyagolt kazán vagy kályha komoly kockázatot jelenthet a család számára, ezért érdemes szakemberrel átvizsgáltatni a rendszert.

A karbantartás során ellenőrizni kell az égéstermék-elvezető rendszert, a kéményt, a gázcsatlakozásokat, a levegő-utánpótlást, a szellőzést és a kazán műszaki állapotát. Ezzel nemcsak a biztonságot növelhetjük, hanem a fűtési hatékonyságot is, így a hideg hónapokban sem érhet meglepetés.

Az idei szezonban különösen fontos a körültekintés: legyen szó tüzelő beszerzéséről vagy a kazán ellenőrzéséről, a megelőzés mindig olcsóbb és biztonságosabb, mint a későbbi károk helyreállítása. A hatóságok figyelmeztetnek: az átverések gátlástalanok, a csalók profi módszerekkel dolgoznak, ezért az óvatosság nem lehet kérdéses.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu