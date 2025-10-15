október 15., szerda

Lépcsőfutó-bajnokság

1 órája

Az ország legmagasabb székházának lépcsőjén futottak fel a tűzoltók

Címkék#lépcsőfutás#MOL Campusban#katasztrófavédelmi főigazgatóság

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a MOL Campusban tartotta meg hagyományos lépcsőfutó-bajnokságát, melyen Veszprém vármegyei tűzoltók is részt vettek.

Szilas Lilla
Az ország legmagasabb székházának lépcsőjén futottak fel a tűzoltók

Kocor Roland tűzoltó százados és Csákány Péter c. tűzoltó törzsőrmester a lépcsőfutó-bajnokságon

Fotó: Katasztrófavédelem

A MOL Campus 29 emeletes, 143 méter magas toronyháza Magyarország legmagasabb irodaépülete, amelyben a rajttól a célig 33 emeletet, összesen 754 lépcsőfokot kellett megtenniük a versenyzőknek, ez függőlegesen 133,5 méteres távolságot jelent. A versenyzők tűzoltó bevetési védőruhában, légzőkészülékben légzőálarccal, és sisakban teljesítették a feladatot, ami huszonöt kilogrammos többletsúlyt jelent - közölte a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az idén huszonharmadik alkalommal megrendezett versenyen egyénileg és párban is több korcsoportban lehetett indulni. A szabályok értelmében a párosok tagjainak együtt kellett maradniuk, egy lépcsőfordulónyinál nagyobb távolságra nem távolodhattak el egymástól.

Gál Tamás tűzoltó őrmester célbaérése
Gál Tamás tűzoltó őrmester célbaérése
Fotó: katasztrófavédelem

A megméretésen 133 egyéni induló és 35 csapat vágott neki az emberpróbáló feladatnak. A startpisztoly reggel kilenc órakor dördült el, ekkorra már készenlétben álltak az ország minden pontjáról érkezett hivatásos, önkéntes és létesítményi tűzoltók, hogy a lépcsőfutás történetében harmadszor a MOL Campusban rendezett viadalon részt vegyenek. A rendezvény rangját jól mutatja, hogy Horvátországból és Szlovákiából is érkeztek indulók.

Tűzoltók lépcsőfutó-bajnoksága

A rendezvény fővédnöke dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a katasztrófavédelem főigazgatója volt. A verseny végén Fülep Zoltán tűzoltó dandártábornok országos tűzoltósági főfelügyelő, Dancs Gábor, a MOL Nyrt. Magyarország EBK igazgatója, Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, valamint Ördög István tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Oktatási Főosztály és Katasztrófavédelmi Vizsgaközpont vezetője adta át a legjobbaknak járó a díjakat.

A bajnokság Veszprém vármegyei indulói:

  • Kocor Roland tűzoltó százados (Veszprém VMKI)
  • Márta Attila István tűzoltó hadnagy (Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség)
  • Gál Tamás tűzoltó őrmester (Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)
  • Németh Gergely tűzoltó őrmester (Ajkai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)
  • Leimeiszter Tamás c. tűzoltó főtörzsőrmester (Pápai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)
  • Csákány Péter c. tűzoltó törzsőrmester (Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság)

Az eredmények itt megtekinthetők.

 

