A Bakony szépségeit fedezték fel az ugodi kerékpártúrán

Az ugodi kerékpártúra rajtja és célja az ugodi sportpályán volt. A legkisebb gyerekektől a tapasztalt bringásokig sokan pattantak nyeregbe ezen a napsütéses őszi délelőttön.

Az ugodi kerékpártúra résztvevői a kilátóval szembeni tűzrakóhelyet is felkeresték

Fotó: Gazdig Bertalan

Az ugodi kerékpártúra a mozgásról és a közösségépítésről szólt

A szervezők három különböző nehézségi szintet kínáltak: a gyerekfutam (3–6 éves korosztály) résztvevői a sportpályától indultak, és egészen az óvodáig tekertek, majd visszatértek a sportpályára. A táv mintegy 800 méter volt, így a gyerekek biztonságosan, játékos formában élhették át a kerékpározás örömét.

Forró tea, forralt bor, zsíros kenyér és gumicukor várta a kerékpárosokat

Fotó: Gazdig Bertalan

A hosszabb távra vállalkozók egy kb. 8 kilométeres kört teljesítettek a település utcáin, míg a legkitartóbbak számára kijelölt, kb. 20 kilométeres túra Ugodon kívülre is kivezetett. A résztvevők kavicsos úton haladtak a Hubertlaki-tóhoz, majd az Ugodi-kilátóhoz, ahonnan visszafelé szintén a kijelölt útvonalon tértek vissza a faluba. Az útvonalon egy fotópont is volt, a kilátóval szembeni tűzrakóhelynél.

A résztvevők emléklapot kaptak

Fotó: Gazdig Bertalan

A délelőtt szervezője Zámbó András volt, aki elégedetten értékelte a túrát:

– Nem kapott nagy nyilvánosságot az esemény, zárt csoportokban hirdettük meg, így a résztvevők száma a várakozásoknak megfelelően alakult. A kiosztott kérdőívek összesítése után elmondhatom, hogy a visszajelzések pozitívak voltak, és sok hasznos ötletet is kaptam, hogy a következő ilyen esemény még jobban sikerüljön. Egy hétvégi programnak kiváló volt a délelőtt, és jó alkalom arra, hogy közelebb hozzuk a bringasportot és a természetet a résztvevőkhöz – mondta Zámbó András.

Szőke Zoltán polgármester is a csapattal tartott

Fotó: Gazdig Bertalan

A célban minden bringás emléklapot kapott, a sportpályán pedig a hagyományőrzőknek köszönhetően forró tea, forralt bor, zsíros kenyér és gumicukor várta a fáradt, de elégedett kerékpárosokat. Az első ugodi kerékpártúra így nemcsak sporteseményként, hanem igazi közösségi élményként is emlékezetes maradt: egy nap, amikor a természet, a mozgás és az együttlét öröme hozta össze az ugodiakat. A programon Szőke Zoltán, a település polgármestere is nyeregbe pattant.