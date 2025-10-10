2 órája
Veszprémből a vadonba: újabb uhu repült ki a szabadságba
Újabb természetvédelmi sikert ünnepelhet a Veszprémi Állatkert! Az intézmény uhu párjának fészkében ismét kikeltek a fiókák, és most egy újabb fiatal madár repülhetett ki – szó szerint – a szabad életbe. Az apró, tollgombócnak tűnő fiókákból néhány hónap alatt hatalmas, tekintélyt parancsoló ragadozómadarak fejlődnek, amelyek méltán érdemlik ki az „erdei éjszaka királya” címet.
Az itt kelt uhuk közül az elmúlt években már több példány is visszatérhetett természetes élőhelyére. Az elengedés minden alkalommal hosszú és gondos előkészítést igényel: a madaraknak nemcsak fizikailag kell megerősödniük, hanem meg kell tanulniuk vadászni és önállóan boldogulni a természetben. Az uhu bagoly különösen érzékeny faj, ezért minden sikeres visszatérés komoly szakmai eredménynek számít.
Közös erővel térhetett vissza a vadonba a fiatal uhu bagoly
A mostani szabadon engedés is egy összefogás eredménye volt: a veszprémi állatkert uhu programjában részt vevő szakemberek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságával, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert Természetvédelmi Mentőhelyével és a magyar madármentők alapítvány munkatársaival közösen dolgoztak azon, hogy a fiatal uhu fióka biztonságosan térhessen vissza a vadonba.
„Minden egyes visszatérés a természetbe hatalmas siker, hiszen ezek a madarak kulcsszerepet játszanak az ökoszisztémában. Az uhu a legnagyobb hazai bagolyfaj, így jelenléte a természet egészséges állapotának is fontos jelzője” – hangsúlyozta a Veszprémi Állatkert állatai között dolgozó egyik szakértő.
A Veszprémi Állatkert évek óta nagy hangsúlyt fektet a fajmegőrzésre és a természetvédelmi szemléletformálásra. A látogatók nemcsak a kifutókban csodálhatják meg az veszprémi állatkert állatai sokszínű világát, hanem megismerhetik a természetvédelem valós kihívásait és eredményeit is. Az uhu fióka története pedig élő bizonyítéka annak, hogy az ember és a természet együttműködése valódi csodákat hozhat.
