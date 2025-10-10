Veszprémből a vadonba: újabb uhu repült ki a szabadságba

Az itt kelt uhuk közül az elmúlt években már több példány is visszatérhetett természetes élőhelyére. Az elengedés minden alkalommal hosszú és gondos előkészítést igényel: a madaraknak nemcsak fizikailag kell megerősödniük, hanem meg kell tanulniuk vadászni és önállóan boldogulni a természetben. Az uhu bagoly különösen érzékeny faj, ezért minden sikeres visszatérés komoly szakmai eredménynek számít.

A magyar madármentők és a veszprémi szakemberek közös munkájának köszönhetően az uhu bagoly ismét szárnyra kelhetett

Forrás: Veszprémi Állatkert/ Facebook

Közös erővel térhetett vissza a vadonba a fiatal uhu bagoly

A mostani szabadon engedés is egy összefogás eredménye volt: a veszprémi állatkert uhu programjában részt vevő szakemberek a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságával, valamint a Fővárosi Állat- és Növénykert Természetvédelmi Mentőhelyével és a magyar madármentők alapítvány munkatársaival közösen dolgoztak azon, hogy a fiatal uhu fióka biztonságosan térhessen vissza a vadonba.

„Minden egyes visszatérés a természetbe hatalmas siker, hiszen ezek a madarak kulcsszerepet játszanak az ökoszisztémában. Az uhu a legnagyobb hazai bagolyfaj, így jelenléte a természet egészséges állapotának is fontos jelzője” – hangsúlyozta a Veszprémi Állatkert állatai között dolgozó egyik szakértő.

A Veszprémi Állatkert évek óta nagy hangsúlyt fektet a fajmegőrzésre és a természetvédelmi szemléletformálásra. A látogatók nemcsak a kifutókban csodálhatják meg az veszprémi állatkert állatai sokszínű világát, hanem megismerhetik a természetvédelem valós kihívásait és eredményeit is. Az uhu fióka története pedig élő bizonyítéka annak, hogy az ember és a természet együttműködése valódi csodákat hozhat.