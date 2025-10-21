Újhold: ez az üzenet jött a Veszprém megyeieknek

Az új hold ma reggel 7 órakor kel és 17.23-ig velünk marad. A Veszprém megyében élőknek is hoz az újhold néhány változást, tudtuk meg Bertók Richárd Tarot-kártya szakértőtől. A Kazanlár Tarot-kártya szerint ebben a ciklusban érdemes vágylistát írni és manifesztálni. Az októberi újhold üzenete: számos változás jöhet az életedbe.

Újhold üzenete a Veszprém megyeieknek: a Tarot-kártya megmutatta, mire érdemes figyelni

Fotó: Bertók Richárd

Újhold üzenete: tűzszünet!

Eljött az idő, hogy tűzszünetet tarts. Amikor megújul a Hold, te is nyiss tiszta lapot. Köss békét, és engedd, hogy a szeretet irányítson. Nem kell erőszakot alkalmaznod, hogy megvalósítsd céljaidat. Az agresszivitást most hanyagold! Érdemes lassan és körültekintően eljárnod. Az agresszív viselkedés csak hátráltatni fog, és eredménytelenséget von maga után. Viseld a következményeket, és ne keress kibúvókat a felelősség alól. A féltékenység lelassít a kitűzött célok elérésében.

Új lehetőségek tárháza

Az újholddal együtt rengeteg lehetőség vár rád: sok aktivitás, élmény, utazás, boldogság.

Lehetőség nyílik egy életszakasz befejezésére, hogy új utakat nyiss meg, és az eddigi törekvéseidet sikeresen zárd le. Légy bátor és összeszedett, hogy bele tudj vágni az álmaid megvalósításába. Erőt és energiát hoz ez a periódus – használd helyesen!

A tarot segítségével jobban megérthetjük önmagunkat, partnerünket, barátainkat, vagy éppen munkatársainkat. Megérthetjük, hogy mi áll egy bonyolult helyzet vagy egy számunkra nehézséget okozó probléma hátterében. A tarot megmutatja az okokat, és a lehetséges megoldásokat és segítséget nyújthat a helyes út megtalálásában. Dr. Kazanlár Emil Ámin tarotszakértő és festőművész 1994-ben fejezte be tízéves munkáját, a 80 táblaképből álló Kazanlár tarot festményeit. „Az egyiptomi, perzsa és hindu figurák mellett a tarot történetében először az én kártyáimon jelennek meg a magyar legendárium alakjai: Szent István, Csaba Királyfi, Szent Margit, Emese, Toldi és Ferenc József. Az én munkám ökumenikus, többféle vallási megközelítést tartalmaz” — fogalmaz az alkotó. A Kazanlár tarot az egyetlen Magyarországon készített, nemzetközileg is elismert tarot. A mester kártyái a világ egyik legszínvonalasabb tarotkiadója, a svájci A. G. Müller kiadó gondozásában jelentek meg.

Az ősi törvények betartása

Vannak olyan területek az életedben, ahová vissza kell térned, nem hanyagolhatod tovább. Hivatalos ügyeidnek mihamarabb pontot kell tenni a végére. A következő holdfázis ezt is támogatja. Nélkülözhetetlen a törvények betartása a rend megteremtéséhez. Ne vállald túl magad, törekedj az egyensúly megteremtésére. Ne áldozd fel a békét és a jólétet!