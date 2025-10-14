október 14., kedd

Adonisz, Konor, Beniel és Mirtill is megérkezett

1 órája

Nagyüzem a veszprémi szülészeten: csak úgy potyogtak a babák!

Az előző héten szép számmal érkeztek újszülöttek a veszprémi kórházba, nagy örömet okozva a családjuknak.

Friss gólyahír a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházból: íme az újszülöttek, akik az előző hét során jöttek világra.

A múlt héten Veszprémben több újszülött érkezett, örömet hozva a családoknak Fotó: pexels.com
A múlt héten Veszprémben több újszülött jött világra
Fotó: pexels.com

Az újszülöttek névsora

  • Október 6-án: Palásti Odett, édesanyja: Palásti Zsuzsanna; Németh Luca, édesanyja: Németh Dóra
  • Október 7-én: Wurst Nimród, édesanyja: Wurstné Palvek Andrea
  • Október 8-án: Kapcsándi Konor Kristóf, édesanyja: Novák Mirtill; Szita Zsombor, édesanyja: Szitáné Beraxa Beáta; Dudás Gerda, édesanyja: Dudásné Nagy Szilvia
  • Október 9-én: Barátka Beniel, édesanyja: Barátka-Keller Krisztina; Pődör Panna Lujza, édesanyja: Pődör-Punk Barbara; Tóth Imola, édesanyja: Dr. Tóth-Farsang Evelin
  • Október 10-én: Götli Kolos, édesanyja: Sifkovits Anna; Fazekas Botond, édesanyja: Zsilák-Fazekas Borbála Anna
  • Október 11-én: Horváth-Mércz Lara, édesanyja: Horváth-Mércz Alexandra; Perger Belián Vince, édesanyja: Titzl Annamária; Nagy Norbert, édesanyja: Vörös Tímea; Timár Barnabás, édesanyja: Timár-Takács Ivett; Tóth Milán, édesanyja: Gergály Valéria
  • Október 12-én: Csehi Szófia, édesanyja: Csehiné Horváth Ingrid; Tintér Adonisz, édesanyja: Tintérné Molnár Erzsébet Katalin; Kálló Szófia, édesanyja: Kálló Petra; Stamber Milos, édesanyja: Papirovnyik Vivien
  • Október 13-án: Kiss Norbert Kolen, édesanyja: Kissné Horváth Fanni

 

