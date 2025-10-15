Újszülöttek köszöntése alkalmából ültettek fát Szentkirályszabadján

Pál-Gyarmati Katalin, Szentkirályszabadja polgármestere a faültetést megelőzően elmondta, hogy minden család számára fantasztikus ajándék egy újszülött érkezése, hiszen ők jelentik a jövőt. A gyermekek nem csak a szülők génjeit és nevét viszik tovább, hanem ők adnak lehetőséget arra, hogy a tudást és tapasztalatot továbbörökítsék, illetve ők jelentik a biztosítékot arra, hogy a szülők, nagyszülők nem fognak nyomtalanul eltűnni – fogalmazott a polgármester.

26 újszülöttet köszöntöttek Szentkirályszabadján

Fotó: Nagy Lajos / Napló

Pál-Gyarmati Katalin szerint a család életében és a település életében is a legfontosabb és legszebb esemény az újszülött érkezése. Amiatt örülnek az érkezésüknek, mert nap mint nap nekik is építik, szépítik Szentkirályszabadja települését. A polgármester szerint fontos, hogy minél több gyermek szülessen és vigye tovább a hagyományokat, a család és a település örökségeit. Reméli, hogy felnőttként sokan Szentkirályszabadján maradnak, de bárhová sodorja őket az élet, talán sosem felejtik, hogy bölcsőjük a településen ringott.

Fát ültettek az újszülöttek számára

Pál-Gyarmati Katalin elmondta, hogy Szentkirályszabadján már évtizedes hagyománya van annak, hogy az újszülötteknek emlékfát adományoz az önkormányzat. 2024 januárjától 35 ezer forintos értékben egy babacsomaggal is kedveskednek a családoknak.

„Ha egy fát elültetünk, hosszútávra gondolkodunk" – fogalmazott a polgármester. Vagyis, ha ültetünk egy fát, azt nem magunknak, hanem a következő generációnak ültetjük. Idén, Pál-Gyarmati Katalin elmondása szerinte rekordszámú, 26 gyermeket köszöntöttek, akik 2024. szeptember 1. és 2025. augusztus 31. között születtek. Az egykori iparoskör helyén egy darab vérszilva facsemetét ültettek el az apukák közös összefogással, melyre a szülők felakaszthatták az újszülöttek nevével ellátott emléktáblákat. Az emléktáblák később lekerülnek majd fáról, azonban egy nagy tábla marad a facsemete előtt, szintén a gyermekek neveivel ellátva. A polgármester reményei szerint ez a fa majd a gyermekek érzelmi kötődését is növelni fogja a természet és a település iránt.