1 órája
Újszülött babákat köszöntött az alsóörsi Tündér Ujjak Klub (galéria)
Október 17-én tartották Alsóörsön, az Eötvös Károly Művelődési Házban, a Tündér Ujjak Klub idei kiállításával egybekötött Babaünnepét.
Fotó: Nagy Lajos/Napló
A Tündér Ujjak Klub 2013-ban alakult és azóta minden évben tartanak egy kiállítást, ahol az újszülött babákat is köszöntik. Az idei kiállításon bemutatták „Apró Tündéreik” alkotásait, őszi színekbe öltöztették az Önkormányzat előtti oszlopot és horgolt ajándékokkal lepték meg a kisbabákat.
A rendezvényen Ferenczy Gábor, Alsóörs polgármestere elmondta, hogy Tarnai Viktória, a Tündér Ujjak Klub vezetője 12 éve minden alkalommal jó hangulatú összejöveteleket tart a klub tagjainak, ahol közösségben érezhetik magukat, miközben horgolnak és más kézműves technikákkal is foglalkoznak. Az alpolgármester kiemelte, hogy öröm látni, hogy a fiatalok is érdeklődnek a klub tevékenysége iránt, így biztosítva van az utánpótlás. Ferenczy Gábor szerint nem csak ötletesek, de hasznosak is a klub alkotásai. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy a Tündér Ujjak Klub élen jár a jótékonykodásban is, hiszen rengeteg ajándékot készítenek gyerekeknek és családjaiknak.
Meglepetések az újszülötteknek
Tarnai Viktória, a Tündér Ujjak Klub vezetője beszédben elmondta, hogy jelenleg 13 felnőtt és 6 apró tündére van a klubnak. Tavaly indították el az apró tündérek csoportját, ahol gyermekeket tanítanak horgolni. A klub karácsonyfát díszített, kiszebábot és kokárdát készített, illetve közös kirándulásokra is elmentek. Idén az Önkormányzat előtt álló oszlopok közül egyet őszi színekbe öltöztettek, a további három oszlopot a maradék három évszak színeibe öltöztetik a későbbiekben. Karácsonyra készül el a téli, húsvétra az őszi és a Jókai–Endrődi irodalmi bablevesmurira a nyári.
Újszülött babákat köszöntött az alsóörsi Tündér Ujjak KlubFotók: Nagy Lajos/Napló
A 2024.09.30. – 2025.10.01. között született alsóörsi babáknak Bácsi Zita keramikus készített ajándékokat, melyek közt egy tányér, egy leveses tál és egy csésze található, az újszülött nevével ellátva. Ezen kívül a Tündér Ujjak Klub minden kisbabának készített egy horgolt polipot. Az eseményen Kövi Szabolcs zenélt.
