október 31., péntek

Farkas névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ünnepi állománygyűlés

2 órája

Pápai rendőröket jutalmaztak

Címkék#Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság#rendőrség#jutalmazás#állománygyűlés

Ünnepi állománygyűlést tartott a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek. A Veszprémben rendezett eseményen a vármegye valamennyi rendőrkapitánysága képviseltette magát.

Haraszti Gábor

Az ünnepi állománygyűlésen Horváth József, az Ajkai Rendőrkapitányság vezetője mondott beszédet, majd a rendőrség állományának tagjai adtak elő verses-zenés műsort. A rendezvény meghívott vendégeként Czinkotay Frigyes, a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója is köszöntötte a jelenlévőket – írja az intézmény honlapja.

Ünnepi állománygyűlés és rendőri elismerések Veszprémben
Az ünnepi állománygyűlésen a vármegye valamennyi rendőrkapitánysága képviseltette magát
Forrás: csfk.hu

Ünnepi állománygyűlés Veszprémben

Nemzeti ünnepünk alkalmából Dékány Balázs rendőr dandártábornok, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője elismerésben részesítette azokat a kollégákat, akik kiemelkedő szakmai munkát végeztek vagy szolgálati jubileumukat ünnepelték.
Az elismerésben pápai rendőrök is részesültek:

  • Magyar Vivien rendőr őrmester, járőrvezető és Tóth Zsófia ügyintéző szakterületükön nyújtott kiemelkedő teljesítményükért pénzjutalmat kaptak.
  • Ughy István Károly főtörzsőrmester, helyszínelő és balesetvizsgáló soron kívül rendőr főtörzszászlóssá lépett elő.
  • Hegedüs László címzetes rendőr főtörzszászlóst pedig fizetési fokozatban előresorolták szolgálati feladatainak kimagasló ellátásáért.
     
Ughy István Károly soron kívül rendőr főtörzszászlóssá lépett elő.
Forrás: csfk.hu

A főkapitány hangsúlyozta: a megemlékezés nemcsak az 1956-os hősök tisztelete, hanem azoké a rendőröké is, akik nap mint nap felelősséggel és elhivatottsággal szolgálják közösségüket.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu