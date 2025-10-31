2 órája
Pápai rendőröket jutalmaztak
Ünnepi állománygyűlést tartott a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztek. A Veszprémben rendezett eseményen a vármegye valamennyi rendőrkapitánysága képviseltette magát.
Az ünnepi állománygyűlésen Horváth József, az Ajkai Rendőrkapitányság vezetője mondott beszédet, majd a rendőrség állományának tagjai adtak elő verses-zenés műsort. A rendezvény meghívott vendégeként Czinkotay Frigyes, a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója is köszöntötte a jelenlévőket – írja az intézmény honlapja.
Ünnepi állománygyűlés Veszprémben
Nemzeti ünnepünk alkalmából Dékány Balázs rendőr dandártábornok, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője elismerésben részesítette azokat a kollégákat, akik kiemelkedő szakmai munkát végeztek vagy szolgálati jubileumukat ünnepelték.
Az elismerésben pápai rendőrök is részesültek:
- Magyar Vivien rendőr őrmester, járőrvezető és Tóth Zsófia ügyintéző szakterületükön nyújtott kiemelkedő teljesítményükért pénzjutalmat kaptak.
- Ughy István Károly főtörzsőrmester, helyszínelő és balesetvizsgáló soron kívül rendőr főtörzszászlóssá lépett elő.
- Hegedüs László címzetes rendőr főtörzszászlóst pedig fizetési fokozatban előresorolták szolgálati feladatainak kimagasló ellátásáért.
A főkapitány hangsúlyozta: a megemlékezés nemcsak az 1956-os hősök tisztelete, hanem azoké a rendőröké is, akik nap mint nap felelősséggel és elhivatottsággal szolgálják közösségüket.