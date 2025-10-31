Pápai rendőröket jutalmaztak

Az ünnepi állománygyűlésen Horváth József, az Ajkai Rendőrkapitányság vezetője mondott beszédet, majd a rendőrség állományának tagjai adtak elő verses-zenés műsort. A rendezvény meghívott vendégeként Czinkotay Frigyes, a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója is köszöntötte a jelenlévőket – írja az intézmény honlapja.

Az ünnepi állománygyűlésen a vármegye valamennyi rendőrkapitánysága képviseltette magát

Forrás: csfk.hu

Ünnepi állománygyűlés Veszprémben

Nemzeti ünnepünk alkalmából Dékány Balázs rendőr dandártábornok, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője elismerésben részesítette azokat a kollégákat, akik kiemelkedő szakmai munkát végeztek vagy szolgálati jubileumukat ünnepelték.

Az elismerésben pápai rendőrök is részesültek:

Magyar Vivien rendőr őrmester, járőrvezető és Tóth Zsófia ügyintéző szakterületükön nyújtott kiemelkedő teljesítményükért pénzjutalmat kaptak.

Ughy István Károly főtörzsőrmester, helyszínelő és balesetvizsgáló soron kívül rendőr főtörzszászlóssá lépett elő.

Hegedüs László címzetes rendőr főtörzszászlóst pedig fizetési fokozatban előresorolták szolgálati feladatainak kimagasló ellátásáért.



Ughy István Károly soron kívül rendőr főtörzszászlóssá lépett elő.

Forrás: csfk.hu

A főkapitány hangsúlyozta: a megemlékezés nemcsak az 1956-os hősök tisztelete, hanem azoké a rendőröké is, akik nap mint nap felelősséggel és elhivatottsággal szolgálják közösségüket.

