Ünnepi díszvacsora rakétás tortával

A szép számban összegyűlt idős embereket Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester üdvözölte.

A polgármester (balról) az ünnepeltek körében

Fotó: Kiss Albertné

Az ünnepi díszvacsora után szikrázó rakétás tortával pezsgővel, virágcsokorral köszöntötte a három nyugdíjas lakost, akik kerek születésnapjukat ünnepelték. A jó hangulatról a Gráciák nevű pápai formáció gondoskodott. A zene világnapján operettrészleteket, kuplékat énekeltek, könnyűzenei műsorukat vastapssal jutalmazta a hálás közönség. Kiss Albertné