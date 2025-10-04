október 4., szombat

Ferenc névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Idősek világnapja

1 órája

Ünnepi díszvacsora rakétás tortával

Címkék#szépkorúak#Marcsik Zoltánné Király Ágnes#Németbánya

Hatodik alkalommal hívta meg Németbánya önkormányzata szépkorú lakóit egy hangulatos délutánra az idősek világnapján.

Veol.hu

A szép számban összegyűlt idős embereket Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester üdvözölte. 

A polgármester (balról) az ünnepeltek körében
Fotó: Kiss Albertné

Az ünnepi díszvacsora után szikrázó rakétás tortával pezsgővel, virágcsokorral köszöntötte a három nyugdíjas lakost, akik kerek születésnapjukat ünnepelték. A jó hangulatról a Gráciák nevű pápai formáció gondoskodott. A zene világnapján operettrészleteket, kuplékat énekeltek, könnyűzenei műsorukat vastapssal jutalmazta a hálás közönség. Kiss Albertné

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu