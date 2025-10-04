Idősek világnapja
1 órája
Ünnepi díszvacsora rakétás tortával
Hatodik alkalommal hívta meg Németbánya önkormányzata szépkorú lakóit egy hangulatos délutánra az idősek világnapján.
A szép számban összegyűlt idős embereket Marcsik Zoltánné Király Ágnes polgármester üdvözölte.
Az ünnepi díszvacsora után szikrázó rakétás tortával pezsgővel, virágcsokorral köszöntötte a három nyugdíjas lakost, akik kerek születésnapjukat ünnepelték. A jó hangulatról a Gráciák nevű pápai formáció gondoskodott. A zene világnapján operettrészleteket, kuplékat énekeltek, könnyűzenei műsorukat vastapssal jutalmazta a hálás közönség. Kiss Albertné
