1 órája
Balatoni célpontokra vadásznak a külföldi urbexesek
A The Urbex Club világszerte ismert felfedezői elhagyatott helyek után kutatnak – most Magyarországon, a Balaton környékén is vadásznak új célpontokra. A tópart így nemcsak a strandolók és nyaralók, hanem a romok, titkok és történetek szerelmeseinek is menedékhelyévé vált.
A Balatonról legtöbben napfényes partokra, lángosra és hajókikötőkre asszociálnak. Az urbex (urban exploration) világában azonban egészen más szemmel tekintenek a tájra: ők a múlt árnyait, a csendes pusztulást, az emberi kéz nyomait keresik. A The Urbex Club tagjai a közelmúltban több balatoni és bakonyi helyszínen is megfordultak, ahol a természet lassan visszaveszi, amit az ember hátrahagyott. Mutatunk néhány példát munkásságukból is.
A magyar urbexhelyszínek immár nemzetközi közönséget is vonzanak
Újságunk is több alkalommal foglalkozott elhagyatott épületekkel: a balatonedericsi Fekete-kastély, a hajdani füredi szanatórium és a vinyesándormajori fűrészüzem mind ikonikus helyszínei lettek a hazai urbexvilágnak. Ezek a riportok és fotósorozatok nemcsak helytörténeti szempontból értékesek, hanem vizuális élményt is adnak – a rozsda, a törött üveg és a benőtt falak költői nyugalma miatt.
Küldetésünk, hogy bejárjuk az egész világot, és felkeressük az elhagyatott, lenyűgöző helyeket és szellemvárosokat
Nemzetközi csapat a múlt nyomában
A The Urbex Club tagjai Európa számos országában jártak már, romos kórházakban, szovjet katonai objektumokban és elfeledett villákban. Munkáik világszerte milliókhoz jutnak el, hiszen a közösség nemcsak fotókat készít, hanem történeteket is mesél – egy-egy bejegyzésük mögött sokszor évtizedek nyoma, sorsok lenyomata rejlik. Mostani balatoni felfedezéseik új fejezetet nyithatnak a magyar urbexhelyszínek nemzetközi megismertetésében.
Etika és óvatosság a felfedezésben
Az urbexközösségek alapelve, hogy „leave only footprints, take only pictures” – azaz semmit nem visznek el, semmit nem rongálnak meg. Magyarországon ugyan több elhagyatott hely szabadon látogatható, ám sok esetben magántulajdonról van szó, így a fotósoknak minden esetben engedélyt kell kérniük, és kerülniük kell a veszélyes szerkezeteket. A The Urbex Club példája jól mutatja: a romok bejárása nem vakmerőség, hanem tiszteletteljes dokumentálás.
Mutatunk néhány tippet urbexeseknek – magyar és nemzetközi szabályok röviden
- Mindig tájékozódj előre – nézd meg a hely történetét, tulajdonviszonyait és azt, hogy legális-e a belépés.
- Biztonság mindenek előtt – rozsdás lépcsők, omladozó mennyezetek, mély aknák: soha ne menj egyedül, és legyen nálad fejlámpa, kesztyű, maszk.
- Csak fotót vigyél, semmit ne hozz el – az urbex alapelve: „leave only footprints, take only pictures”.
- Tiszteld a helyet és a múltját – ne rongálj, ne graffitizz, ne hagyj magad után nyomot.
- Oszd meg felelősen – ha posztolsz, kerüld a pontos cím megjelölését, hogy a helyet ne lepjék el a vandálok vagy tolvajok.
A romok szépsége és üzenete
A Balaton környéki elhagyatott épületek sajátos tükrei a változó időnek. A lehullott vakolat, a benőtt falak, a széthulló tetőszerkezetek mind arról beszélnek, hogy az ember és természet kapcsolata törékeny. Az urbexfotók ezt a pillanatot őrzik meg – mielőtt a múlt végleg eltűnne.
