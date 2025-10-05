Balatoni célpontokra vadásznak a külföldi urbexesek

A Balatonról legtöbben napfényes partokra, lángosra és hajókikötőkre asszociálnak. Az urbex (urban exploration) világában azonban egészen más szemmel tekintenek a tájra: ők a múlt árnyait, a csendes pusztulást, az emberi kéz nyomait keresik. A The Urbex Club tagjai a közelmúltban több balatoni és bakonyi helyszínen is megfordultak, ahol a természet lassan visszaveszi, amit az ember hátrahagyott. Mutatunk néhány példát munkásságukból is.

Egyre több külföldi urbexes fedezi fel a magyar kastélyokat

Fotó: The Urbex Club

A magyar urbexhelyszínek immár nemzetközi közönséget is vonzanak

Újságunk is több alkalommal foglalkozott elhagyatott épületekkel: a balatonedericsi Fekete-kastély, a hajdani füredi szanatórium és a vinyesándormajori fűrészüzem mind ikonikus helyszínei lettek a hazai urbexvilágnak. Ezek a riportok és fotósorozatok nemcsak helytörténeti szempontból értékesek, hanem vizuális élményt is adnak – a rozsda, a törött üveg és a benőtt falak költői nyugalma miatt.

Küldetésünk, hogy bejárjuk az egész világot, és felkeressük az elhagyatott, lenyűgöző helyeket és szellemvárosokat

Egy budapesti elhagyatott villa kísérteties folyosója

Fotó: The Urbex Club

Nemzetközi csapat a múlt nyomában

A The Urbex Club tagjai Európa számos országában jártak már, romos kórházakban, szovjet katonai objektumokban és elfeledett villákban. Munkáik világszerte milliókhoz jutnak el, hiszen a közösség nemcsak fotókat készít, hanem történeteket is mesél – egy-egy bejegyzésük mögött sokszor évtizedek nyoma, sorsok lenyomata rejlik. Mostani balatoni felfedezéseik új fejezetet nyithatnak a magyar urbexhelyszínek nemzetközi megismertetésében.

Lencsevégre került egy hajdani katonai bunker Montenegróban is

Fotó: The Urbex Club

Etika és óvatosság a felfedezésben

Az urbexközösségek alapelve, hogy „leave only footprints, take only pictures” – azaz semmit nem visznek el, semmit nem rongálnak meg. Magyarországon ugyan több elhagyatott hely szabadon látogatható, ám sok esetben magántulajdonról van szó, így a fotósoknak minden esetben engedélyt kell kérniük, és kerülniük kell a veszélyes szerkezeteket. A The Urbex Club példája jól mutatja: a romok bejárása nem vakmerőség, hanem tiszteletteljes dokumentálás.

Egy hajdani balatoni turistaház, ahol valaha nyaralók és túrázók pihentek meg

Fotó: The Urbex Club

Mutatunk néhány tippet urbexeseknek – magyar és nemzetközi szabályok röviden