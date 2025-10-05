október 5., vasárnap

Aurél névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elhagyatott helyek

1 órája

Balatoni célpontokra vadásznak a külföldi urbexesek

Címkék#Urbex#The Urbex Club#üdülő#nyaraló#épület

A The Urbex Club világszerte ismert felfedezői elhagyatott helyek után kutatnak – most Magyarországon, a Balaton környékén is vadásznak új célpontokra. A tópart így nemcsak a strandolók és nyaralók, hanem a romok, titkok és történetek szerelmeseinek is menedékhelyévé vált.

Csizi Péter

A Balatonról legtöbben napfényes partokra, lángosra és hajókikötőkre asszociálnak. Az urbex (urban exploration) világában azonban egészen más szemmel tekintenek a tájra: ők a múlt árnyait, a csendes pusztulást, az emberi kéz nyomait keresik. A The Urbex Club tagjai a közelmúltban több balatoni és bakonyi helyszínen is megfordultak, ahol a természet lassan visszaveszi, amit az ember hátrahagyott. Mutatunk néhány példát munkásságukból is.

Egyre több külföldi urbexes fedezi fel a magyar kastélyokat
Egyre több külföldi urbexes fedezi fel a magyar kastélyokat
Fotó: The Urbex Club

A magyar urbexhelyszínek immár nemzetközi közönséget is vonzanak

Újságunk is több alkalommal foglalkozott elhagyatott épületekkel: a balatonedericsi Fekete-kastély, a hajdani füredi szanatórium és a vinyesándormajori fűrészüzem mind ikonikus helyszínei lettek a hazai urbexvilágnak. Ezek a riportok és fotósorozatok nemcsak helytörténeti szempontból értékesek, hanem vizuális élményt is adnak – a rozsda, a törött üveg és a benőtt falak költői nyugalma miatt.

Küldetésünk, hogy bejárjuk az egész világot, és felkeressük az elhagyatott, lenyűgöző helyeket és szellemvárosokat

Egy budapesti elhagyatott villa kísérteties folyosója
Fotó: The Urbex Club

Nemzetközi csapat a múlt nyomában

A The Urbex Club tagjai Európa számos országában jártak már, romos kórházakban, szovjet katonai objektumokban és elfeledett villákban. Munkáik világszerte milliókhoz jutnak el, hiszen a közösség nemcsak fotókat készít, hanem történeteket is mesél – egy-egy bejegyzésük mögött sokszor évtizedek nyoma, sorsok lenyomata rejlik. Mostani balatoni felfedezéseik új fejezetet nyithatnak a magyar urbexhelyszínek nemzetközi megismertetésében.

Lencsevégre került egy hajdani katonai bunker Montenegróban is
Fotó: The Urbex Club

Etika és óvatosság a felfedezésben

Az urbexközösségek alapelve, hogy „leave only footprints, take only pictures” – azaz semmit nem visznek el, semmit nem rongálnak meg. Magyarországon ugyan több elhagyatott hely szabadon látogatható, ám sok esetben magántulajdonról van szó, így a fotósoknak minden esetben engedélyt kell kérniük, és kerülniük kell a veszélyes szerkezeteket. A The Urbex Club példája jól mutatja: a romok bejárása nem vakmerőség, hanem tiszteletteljes dokumentálás.

Egy hajdani balatoni turistaház, ahol valaha nyaralók és túrázók pihentek meg
Fotó: The Urbex Club

Mutatunk néhány tippet urbexeseknek – magyar és nemzetközi szabályok röviden

  • Mindig tájékozódj előre – nézd meg a hely történetét, tulajdonviszonyait és azt, hogy legális-e a belépés.
  • Biztonság mindenek előtt – rozsdás lépcsők, omladozó mennyezetek, mély aknák: soha ne menj egyedül, és legyen nálad fejlámpa, kesztyű, maszk.
  • Csak fotót vigyél, semmit ne hozz el – az urbex alapelve: „leave only footprints, take only pictures”.
  • Tiszteld a helyet és a múltját – ne rongálj, ne graffitizz, ne hagyj magad után nyomot.
  • Oszd meg felelősen – ha posztolsz, kerüld a pontos cím megjelölését, hogy a helyet ne lepjék el a vandálok vagy tolvajok.
     
Turistaszálló a Balatonnál, ez is meg lett örökítve az utókornak romos állapotában
Fotó: The Urbex Club

A romok szépsége és üzenete

A Balaton környéki elhagyatott épületek sajátos tükrei a változó időnek. A lehullott vakolat, a benőtt falak, a széthulló tetőszerkezetek mind arról beszélnek, hogy az ember és természet kapcsolata törékeny. Az urbexfotók ezt a pillanatot őrzik meg – mielőtt a múlt végleg eltűnne.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu