Személyre szabott urnás temetés: mit kell tudni a költségekről
Máté Lívia polgári búcsúztatóként számos hamvasztásos urnás temetést vezetett le, személyre szabott tanácsokkal segítve a családokat. Most az urnás temetés árairól és lehetőségeiről kérdeztük.
Az urnás temetés ára és a búcsúztatás személyre szabottsága sok családnak fontos szempont. Korábban Máté Líviát polgári szertartásvezetőként esküvőkről kérdeztük, most pedig mint polgári búcsúztatótól kértünk információkat az az urnás temetés áraival kapcsolatban.
Az urnás temetés árai, a búcsúztató szerepe
Tapasztalatai szerint minden temetés egyedi, a szertartás során az elhunyt életének fontos pillanatai kerülnek a búcsúztatás szövegébe. A végső összeg a választott szolgáltatásoktól függ.
A család felveszi a kapcsolatot, intézi a hamvasztást és a kórházból való szállítást. A temetkezés munkatársai ássák ki a sírt. A búcsúztató pedig a családdal találkozik, elmesélik az elhunyt életét és a ravatalozóban megtartják a búcsúztatót.
– mondta Máté Lívia.
A búcsúztatás során a család történeteiből, emlékeiből áll össze a szöveg, amit a búcsúztató felolvas. Az előkészületekhez tartozik a személyes beszélgetés és az egyedi búcsúszöveg megírása, a szertartás során pedig a búcsúztató személyre szabottan koordinálja a teljes folyamatot.
Az urna elhelyezése – legnépszerűbb helyek és kérések
Az urnát a legtöbben temetőben helyezik el, ahol lehetőség van egyházi vagy polgári szertartás megtartására.
Tapasztalatok szerint még mindig sok idős ember ragaszkodik az egyházi temetéshez, ezért a temetések több mint 50%-a egyházi. A maradék 50% eloszlása pedig úgy alakul, hogy 40% a temetőben történő polgári, míg 10% otthoni vagy vízparti elhelyezést kap
A temetői urna elhelyezésének választása tehát nemcsak hagyomány, hanem az egyházi szertartás lehetősége miatt is népszerű. Az alternatív elhelyezések között szerepelhet otthoni vagy saját telken történő elhelyezés, amikor egy kis fa kel ki a hamvakból az elhunyt tiszteletére, ehhez persze mindig a hozzátartozók megfelelő nyilatkozata és engedély szükséges.
Ugyancsak alternatíva a vízparti búcsúztatás, ahol a szertartás során a hamvakat hajóról engedik a vízbe, kizárólag természetes, lebomló anyagokból készülve. A család a parton emlékezik, rózsaszirmokat szór, a szertartás kötetlen beszélgetéssel, gyakran még mindig halotti torral zárul, ahol tovább emlékeznek az elhunyt életére. Kisgyermekek és háziállatok is részt vehetnek a vízpari búcsúztatón.
Az árak növekedése az utóbbi években és befolyásoló tényezők
Az utóbbi években a krematóriumi díjak, a szállítás és a hűtési költségek jelentősen emelkedtek. Egyre népszerűbbek a személyre szabott temetések, mert a családok szeretnék biztosítani, hogy az elhunyt emléke méltó módon megmaradjon. Máté Lívia tapasztalatai szerint egyre többen választanak alternatív elhelyezést. Az urnák vízbe engedésével nem kell aggódniuk a sírok állapota miatt.
Ilyen szempontból is egyre népszerűbb, hogy nem a temetői elhelyezést választják a családok.
A temetés költségeit a helyszín távolsága, az odaszállítás, valamint a speciális igények is jelentősen befolyásolják. Máté Lívia tapasztalata szerint a búcsúztatás végső költsége nagymértékben függ a család kívánságaitól és a helyszíntől. Aszerint választ a család, hogy milyen helyekhez kötődött az elhunyt élete – lehetett kedvelt kemping, szőlőskert vagy egyéb, számára fontos helyszín –, a szertartás helyszínét ezekhez igazítják, ami természetesen befolyásolja az árat.
Az urnás temetkezés árai 160.000 Ft-nál kezdődnek, ez egy alap szolgáltatást jelent, melyet az urna anyaga, az esetleges szállítási költségek, a búcsúztató, valamint az urnahely megváltásának díja akár a többszörösére is emelhetnek.
A búcsúztató díja magában foglalja:
- a személyes beszélgetést az elhunyt életéről,
- a forgatókönyv elkészítését és
- a lehetőségek átbeszélését.
Az egyedi polgári búcsúztatás áll a szöveg és az életút megírását, valamint elmondása, továbbá a zenék és versek kiválasztását.
A községek változóak: a szállítást és a hamvasztást a szolgáltatónál rendelik meg. A temetőn kívüli búcsúztatás összege lényegesen olcsóbb, mint a temetői elhelyezés.
Külön opcionális szolgáltatások kérhetők, például a ravatal elegáns feldíszítése, hangtechnika a beszédhez, zenék kihangosítása vagy a búcsúztatás megszervezése temetőn kívüli helyszínen.
Máté Lívia szerint a családoknak érdemes először átgondolniuk, milyen típusú szertartást szeretnének, és milyen elhelyezést választanak az urnának.
Számos lehetőség van előttük, amiről sokan még nem tudnak. A hagyomány szerint a hamvakat temetőbe kell elhelyezni, de ma már ezek a igények változnak a leginkább.
– mondja a búcsúztató.
