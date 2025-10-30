Személyre szabott urnás temetés: mit kell tudni a költségekről

Az urnás temetés ára és a búcsúztatás személyre szabottsága sok családnak fontos szempont. Korábban Máté Líviát polgári szertartásvezetőként esküvőkről kérdeztük, most pedig mint polgári búcsúztatótól kértünk információkat az az urnás temetés áraival kapcsolatban.

Az urnás temetés ára a temetői elhelyezéstől és a választott temetkezési szolgáltatótól függ.

Forrás: Máté Lívia / polgaritemetesiszertartasgyor.hu

Az urnás temetés árai, a búcsúztató szerepe

Tapasztalatai szerint minden temetés egyedi, a szertartás során az elhunyt életének fontos pillanatai kerülnek a búcsúztatás szövegébe. A végső összeg a választott szolgáltatásoktól függ.

A család felveszi a kapcsolatot, intézi a hamvasztást és a kórházból való szállítást. A temetkezés munkatársai ássák ki a sírt. A búcsúztató pedig a családdal találkozik, elmesélik az elhunyt életét és a ravatalozóban megtartják a búcsúztatót.

– mondta Máté Lívia.

A búcsúztatás során a család történeteiből, emlékeiből áll össze a szöveg, amit a búcsúztató felolvas. Az előkészületekhez tartozik a személyes beszélgetés és az egyedi búcsúszöveg megírása, a szertartás során pedig a búcsúztató személyre szabottan koordinálja a teljes folyamatot.

Az urna elhelyezése – legnépszerűbb helyek és kérések

Az urnát a legtöbben temetőben helyezik el, ahol lehetőség van egyházi vagy polgári szertartás megtartására.

Tapasztalatok szerint még mindig sok idős ember ragaszkodik az egyházi temetéshez, ezért a temetések több mint 50%-a egyházi. A maradék 50% eloszlása pedig úgy alakul, hogy 40% a temetőben történő polgári, míg 10% otthoni vagy vízparti elhelyezést kap

A temetői urna elhelyezésének választása tehát nemcsak hagyomány, hanem az egyházi szertartás lehetősége miatt is népszerű. Az alternatív elhelyezések között szerepelhet otthoni vagy saját telken történő elhelyezés, amikor egy kis fa kel ki a hamvakból az elhunyt tiszteletére, ehhez persze mindig a hozzátartozók megfelelő nyilatkozata és engedély szükséges.

Ugyancsak alternatíva a vízparti búcsúztatás, ahol a szertartás során a hamvakat hajóról engedik a vízbe, kizárólag természetes, lebomló anyagokból készülve. A család a parton emlékezik, rózsaszirmokat szór, a szertartás kötetlen beszélgetéssel, gyakran még mindig halotti torral zárul, ahol tovább emlékeznek az elhunyt életére. Kisgyermekek és háziállatok is részt vehetnek a vízpari búcsúztatón.