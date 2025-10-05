október 5., vasárnap

Fakivágás

Itt lesznek egész októberben teljes útlezárások a Bakonyban

Címkék#útlezárás#balesetveszély#erdészeti#útszakasz#Gerence#bakony#Ugod#fakivágás#Huszárokelőpuszta#Bakonybél

A napokban megkezdődött a Gerence völgyében a közlekedést veszélyeztető fák kivágása. Emiatt egész októberben útlezárásokra kell számítani az egyik legszebb bakonyi útszakaszon. Mutatjuk a részleteket.

Rimányi Zita

A Bakonyerdő Zrt. közérdekű tájékoztatást jelentetett meg szakaszos, időszakos forgalomkorlátozásról. Ugyanis október 1-jén megkezdődött a közlekedésbiztonságot veszélyeztető, beteg és legyengült fák kitermelése a 8301-es számú úton, Bakonybél és Ugod-Huszárokelőpuszta között. Ez pedig útlezárásokkal jár.

Útlezárások lesznek októberen a Bakonybél és Ugod-Huszároelőpuszta közötti szakaszon, a közlekedést veszélyeztető fákat vágják csak ki.
Útlezárások lesznek októberen a Bakonybél és Ugod-Huszárokelőpuszta közötti szakaszon, a közlekedést veszélyeztető fákat vágják csak ki. 
Fotó: Nagy Lajos/Napló / Forrás: Mediaworks-archívum

Az erdészeti szakemberek tájékoztatása szerint a korábbi vizsgálatok és a terepbejárások során több, száradófélben lévő, beteg és balesetveszélyt jelentő fát azonosítottak be ezen a részen, ezért a szakmai egyeztetések után a munkálatok megkezdése indokolttá vált a Bakony szívének nevezett részen.

Forrás: Google Maps

Útlezárások – A balesetveszélyt szüntetik meg fakivágással

A munkavégzés ideje alatt az említett útszakaszon szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az erdőgazdaság azt kéri, hogy a közlekedők fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszon a Gerence völgyében.

A munkálatok, a fakivágások 

  • október 1-jén, szerdán kezdődtek el
  • és várhatóan október 30-ig tartanak.

A beavatkozás a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal engedélyével történik, kizárólag a közlekedésbiztonságot veszélyeztető fák eltávolítására korlátozódik.

 

