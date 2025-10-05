59 perce
Itt lesznek egész októberben teljes útlezárások a Bakonyban
A napokban megkezdődött a Gerence völgyében a közlekedést veszélyeztető fák kivágása. Emiatt egész októberben útlezárásokra kell számítani az egyik legszebb bakonyi útszakaszon. Mutatjuk a részleteket.
A Bakonyerdő Zrt. közérdekű tájékoztatást jelentetett meg szakaszos, időszakos forgalomkorlátozásról. Ugyanis október 1-jén megkezdődött a közlekedésbiztonságot veszélyeztető, beteg és legyengült fák kitermelése a 8301-es számú úton, Bakonybél és Ugod-Huszárokelőpuszta között. Ez pedig útlezárásokkal jár.
Az erdészeti szakemberek tájékoztatása szerint a korábbi vizsgálatok és a terepbejárások során több, száradófélben lévő, beteg és balesetveszélyt jelentő fát azonosítottak be ezen a részen, ezért a szakmai egyeztetések után a munkálatok megkezdése indokolttá vált a Bakony szívének nevezett részen.
Útlezárások – A balesetveszélyt szüntetik meg fakivágással
A munkavégzés ideje alatt az említett útszakaszon szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az erdőgazdaság azt kéri, hogy a közlekedők fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszon a Gerence völgyében.
A munkálatok, a fakivágások
- október 1-jén, szerdán kezdődtek el
- és várhatóan október 30-ig tartanak.
A beavatkozás a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal engedélyével történik, kizárólag a közlekedésbiztonságot veszélyeztető fák eltávolítására korlátozódik.
Fáznak a vargányák a Bakonyban, de van tuti gombatippünk (gombatúrák, galéria, pöfetegrecept)Tippeket adunk az októberi bakonyi gombaszedéshez.
Lezárták a Bakony egyik legkedveltebb kilátóját, ajánlunk helyette más csodás helyeket (képgaléria, videó)Átmenetileg lezárták a Boldog Mór-kilátót.
Új üzemeltetőt keresnek a több mint százéves, legendás bakonyi vasboltnakA legendás bakonyi vasbolt száz éve alig változott.
Retró kvíz – Ismerd fel a 9 legendás együttest a tagok fiatalkori fotói alapján!