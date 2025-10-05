Itt lesznek egész októberben teljes útlezárások a Bakonyban

A Bakonyerdő Zrt. közérdekű tájékoztatást jelentetett meg szakaszos, időszakos forgalomkorlátozásról. Ugyanis október 1-jén megkezdődött a közlekedésbiztonságot veszélyeztető, beteg és legyengült fák kitermelése a 8301-es számú úton, Bakonybél és Ugod-Huszárokelőpuszta között. Ez pedig útlezárásokkal jár.

Fotó: Nagy Lajos/Napló / Forrás: Mediaworks-archívum

Az erdészeti szakemberek tájékoztatása szerint a korábbi vizsgálatok és a terepbejárások során több, száradófélben lévő, beteg és balesetveszélyt jelentő fát azonosítottak be ezen a részen, ezért a szakmai egyeztetések után a munkálatok megkezdése indokolttá vált a Bakony szívének nevezett részen.

Forrás: Google Maps

Útlezárások – A balesetveszélyt szüntetik meg fakivágással

A munkavégzés ideje alatt az említett útszakaszon szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásokra kell számítani. Az erdőgazdaság azt kéri, hogy a közlekedők fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek az érintett útszakaszon a Gerence völgyében.

A munkálatok, a fakivágások

október 1-jén, szerdán kezdődtek el

és várhatóan október 30-ig tartanak.